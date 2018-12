Botejara, Jaén, Hierro y López Balset en las listas de Podemos en las elecciones generales

Ep

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y su equipo han copado todos los principales puestos de las candidaturas al Congreso y el Senado de las próximas elecciones generales, según los resultados de unas polémicas primarias que se han desarrollado sin apenas competencia, y con una participación de solo el 12% del censo de inscritos.



En la lista, han entrado los extremeños Amparo Botejara, actualmente diputada en el Congreso, en el puesto 29 (42,16% de los puntos); el secretario general de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén, en el 46 (34,86% de los puntos); y el diputado regional Daniel Hierro, en el 69 (27,67% de los puntos); y la concejal de Podemos en Cáceres, María Consolación López Balset, en el 102 (16,73% de los puntos), de modo que formarán parte de la lista que Podemos presentará a las elecciones generales.



Por otro lado, en cuanto a las primarias al Senado, en Extremadura ha ganado la plancha 'Equipo Pablo Iglesias-Sí Se Puede en Extremadura", donde la secretaria de Acción Institucional del partido, Salud Ramos, ha sido la persona más votada con 5.421 puntos, seguida de la portavoz de Podemos en Plasencia, María Victoria Matas, con 5.186 puntos.



Seguida por Gonzalo Ramos Mateos, también de Podemos Plasencia, con 4.523 puntos, Cruz Carmen Merino Vila con 3.469 puntos, Juan Valor Murillo con 3.453 puntos, Ricardo Carrasco Pérez con 3.161 puntos, Montserrat Ventura Pirez con 2.898 puntos y finalmente Juan Carlos Santana Fernández con 1.985 puntos.



En concreto, la candidatura de Iglesias para ser el cabeza de lista por Madrid y candidato a la Presidencia del Gobierno ha conseguido el 89,3% de los votos totales, en unas primarias en las que él era el único ganador posible para este puesto, ante la imposibilidad de sus rivales de conseguir los avales necesarios para postularse oficialmente.



Y en cuanto a su lista, denominada 'Equipo Pablo Iglesias-Sí se puede', compuesta principalmente por afines y sin apenas representación del resto de corrientes del partido, los candidatos al Congreso han conseguido situarse como los primeros l05 más votados. En cuanto al Senado, también pertenecen a esta lista los más apoyados en todas las circunscripciones.



Los candidatos más votados, después de Iglesias, han sido la número dos y portavoz parlamentaria, Irene Montero; el secretario de Organización, Pablo Echenique; el diputado canario Alberto Rodriguez; la portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra; el secretario de Sociedad Civil, Rafa Mayoral, y la coportavoz de la Ejecutiva y secretaria de Participación, Noelia Vera.



SIN APENAS COMPETENCIA



Esta candidatura sólo competía con candidatos independientes prácticamente desconocidos, agrupados en la denominada 'Lista blanca', y contra la que impulsó la organización en la Comunitat Valenciana, 'El país que podemos', liderada por la diputada 'errejonista' Àngela Ballester, tras criticar los apresurados plazos y el sistema de elección de circunscripción única de las primarias, y pedir sin éxito su paralización.



Ballester, que competía por la circunscripción de Valencia, ha conseguido finalmente el 15,7% de los apoyos, situándose como la candidata número 106 en número de votos, por detrás de los siete candidatos propuestos por Iglesias para la lista valenciana. La siguiente candidata de la lista valenciana que plantó cara a Iglesias aparece en el puesto 117, con el 12,5% de los votos.



La dirección estatal aprobó la celebración de este proceso con carácter de urgencia, todavía en plena campaña de las elecciones andaluzas, y argumentando su decisión en la necesidad de estar preparados para afrontar un posible adelanto electoral.



Esta decisión tampoco gustó a la corriente Anticapitalitas --la corriente más a la izquierda de Podemos--, que también pidió la paralización de las primaras pero que, ante la negativa de la dirección, decidieron desmarcarse del proceso y no presentar lista.



Aún así, el líder morado ha reivindicado la presencia en su lista de personas cercanas este sector, en referencia a la diputada de la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, y la dirigente estatal Beatriz Gimeno, ambas desvinculadas de los Anticapitalistas desde hace tiempo.



SOLO UNA DE LAS CANDIDATAS DE IGLESIAS APOYÓ A ERREJÓN EN VISTALEGRE



También ha destacado la integración de la diputada gallega de En Marea Ángela Rodríguez, que es la única candidata de la lista de Iglesias que apoyó al ex número dos del partido Íñigo Errejón en la Asamblea de Vistalegre II.



De esta forma, el resto de diputados que apoyaron al diputado madrileño no van a repetir legislatura en el Congreso, empezando por el propio Errejón, que competirá en las autonómicas para hacerse con la Presidencia de la Comunidad de Madrid.



De hecho, solo 24 de los 46 parlamentarios que tiene actualmente Podemos en el Congreso --sin contar a los de sus socios de confluencia de IU, En Comú, En Marea y Equo-- repiten en las listas para el Congreso, según los datos recabados por Europa Press.



Y en el Senado, sólo aspira a conservar su escaño en las generales una senadora de los diez electos que tiene Podemos --es decir, sin contar con los de designación autonómica--. Se trata María Concepción Palencia, de Álava.



TODOS LOS PRINCIPALES COLABORADORES DE IGLESIAS



En concreto, la lista de Iglesias que ha ganado las primarias integra a sus principales colaboradores en la Ejecutiva, como Echenique, que se estrena como candidato al Congreso por Zaragoza; la portavoz en el Congreso --actualmente de baja por maternidad--, Irene Montero (Madrid); o su portavoz adjunta, Ione Belarra (Navarra).



De igual forma figuran también el secretario de Comunicación, Juanma del Olmo (Valladolid); la secretaria de Acción Institucional, Gloria Elizo (Madrid); el secretario de Sociedad Civil, Rafael Mayoral (Madrid); la secretaria de Participación, Noelia Vera (Cádiz); la secretaría de Igualdad, Feminismos y LGTBI, Sofía Fernández Castañón (Asturias); la secretaría de Plurinacionalidad y Diversidad Territorial, María Pita Cárdenes (Las Palmas); y la secretaría de Políticas Sociales, Pilar Garrido (Guipúzcoa).



También repiten los diputados sin cargos en la Ejecutiva Alberto Ródríguez (Las Palmas); Amparo Botejara (Badajóz); Txema Guijarro (Alicante); Antón Gómez Reino (La Coruña); Ángela Rodríguez (Pontevedra); Alicia Ramos (Barcelona); Carmen Valido (Las Palmas); Ana Marcello (León); David Carracedo (Vizcaya); Teresa Arévalo (Todelo); Juan Antonio Delgado (Cádiz); Javier Sánchez (Murcia); Rita Bosaho (Alicante); Mar García Puig (Barcelona); e Isabel Franco (Cádiz).



En cuanto a las nuevas incorporaciones en la lista de Iglesias destacan, además de Echenique, su adjunto en la Secretaría de Organización, Fran Casamayor (Albacete); y la ya mencionada Pilar Garrido (Guipúzcoa), quien junto a los senadores Óscar Guardingo (Barcelona) y Miren Gorrochategui (Vizcaya) quiere intentar cambiar la Cámara Alta por la Baja.



También se incorporan el secretario general de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén, o el doctor en Derecho y profesor de la Universitat de València (UV) Héctor Illueca, muy próximo a Iglesias.



NI ERREJÓN NI BESCANSA, ENTRE OTRAS AUSENCIAS



Entre las ausencias, además de la de Errejón, destacan la de sus afines Tania Sánchez, que acompañará a Errejón en Madrid; el juez Juan Pedro Yllanes, candidato a la Presidencia de Baleares; o el secretario de Relaciones Internacionales, Pablo Bustinduy, que dejará el Congreso por el Parlamento Europeo, tras ser elegido cabeza de lista del partido para las elecciones europeas.



Tampoco repetirán Sergio Pascual, Auxiliadora Honorato, Eduardo Maura, Ana Terrón, Alberto Montero, Miguel Vila, Nagua Alba o Segundo González --entre otros de los diputados que en Vistalegre II apoyaron a Errejón--, ni la exdirigente y cofundadora del partido, Carolina Bescansa, que tiene previsto dejar su escaño antes de que finalice la legislatura.