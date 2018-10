En Puente de Todos los Santos, se prevén 115.000 movimientos de vehículos en Extremadura

La Operación Especial de Tráfico de Todos los Santos prevé aproximadamente 115.000 desplazamientos de vehículos en la comunidad autónoma de Extremadura, y de ellos unos 69.000 en la provincia de Badajoz.



La citada operación especial de tráfico se inicia este miércoles, día 31 de octubre, a las 15,00 horas, y finalizará el próximo domingo, día 4 de noviembre, a las 24,00 horas.



Como pronóstico meteorológico, la Delegación del Gobierno recuerda que para dicho periodo festivo se esperan lluvias y descenso de temperaturas generalizado.



De igual modo, recomienda el uso del cinturón de seguridad, SRI y casco, en su caso; no distraerse con móvil, GPS u otros dispositivos; tener el vehículo revisado.

Así, debido al descenso térmico se recomienda como precaución, llevar el depósito lleno para mantener la calefacción. Además, incide en el correcto uso del intermitente para señalizar las maniobras.



OPERACIÓN A NIVEL NACIONAL



A su vez, a nivel nacional, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha desde las 15,00 horas de este miércoles 31 de octubre hasta las 24,00 horas del domingo 4 de noviembre, un dispositivo especial para regular, vigilar y dar seguridad a los seis millones de desplazamientos de largo recorrido que están previstos por carretera durante el Puente de Todos los Santos, en el que es festivo nacional el jueves día 1.



Según Tráfico, muchos de los desplazamientos que se producirán durante estos cuatro días estarán motivados por la visita a los cementerios, de ahí que se incrementen tanto los viajes de corto como de largo recorrido.



Los mayores problemas circulatorios se podrán encontrar el miércoles por la tarde a la salida de los grandes núcleos urbanos y en las principales vías de comunicación de acceso a zonas turísticas, de descanso y segunda residencia.



Desde primeras horas de la mañana del jueves y, durante todo el día, se producirán desplazamientos de vehículos por las carreteras de acceso a los cementerios de los distintos núcleos urbanos, presentando problemas de circulación los accesos y aparcamientos de los mismos.



El viernes, se producirán los movimientos habituales de entrada y salida a grandes núcleos urbanos por ser día laborable. Estos serán de menor magnitud que el resto de días laborables por coincidir este día dentro del periodo festivo de Todos los Santos.



El sábado por la mañana continuará el tráfico de corto recorrido a zonas de ocio y esparcimiento cercanas a núcleos urbanos y de segunda residencia de salida de las grandes ciudades.



Desde primeras horas de la tarde del domingo, comenzará el retorno de la Operación Especial, presentándose problemas de circulación en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de retorno: carreteras de la red de interés general, autopistas y autovías. Por la tarde noche, dichos problemas circulatorios se trasladaran a los accesos de los grandes núcleos urbanos.



MEDIDAS



Para evitar retenciones, Tráfico instalará durante estos días carriles adicionales en el sentido contrario en las carreteras que registren mayores intensidades de circulación, sobre todo en las proximidades de las grandes ciudades.



También se restringirá la circulación de vehículos de mercancías peligrosas, transportes especiales y vehículos que necesitan autorización especial para circular, así como todos los camiones de masa máxima autorizada de más de 7.500 kilos en algunos tramos horarios, días y carreteras de especial intensidad de circulación; y se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada, en ciertos tramos de carreteras y horas.



La DGT advierte a los conductores del menor número de horas de luz solar del que se dispone en esta época del año, por lo que aconseja a aquellos que no disponen de vehículos equipados con luces de conducción diurna (LCD), llevar encendido el alumbrado de cruce mientras se conduce durante el día, ya que son más visibles.



Según indica el organismo, diversos estudios realizados sobre luces de conducción diurna, concluyen que un vehículo que circula con las luces encendidas es percibido a una distancia de 240 metros. En cambio, si el vehículo no lleva las luces encendidas, esa distancia de percepción se reduce a menos de la mitad. Además, las estimaciones de distancia de seguridad, detección y velocidad son también más seguras y se mejora la identificación de los coches.



Para que el viaje se realice sin contratiempos, la DGT recomienda planificar adecuadamente el viaje, realizar una "conducción sosegada", informarse del estado de las carreteras, adecuar la velocidad a las circunstancias y a la vía por la que se circula, prestar especial atención a las motos, no consumir ni alcohol o drogas si se va a conducir y utilizar el cinturón de seguridad.