Junta: La negociación de los presupuestos para el próximo ejercicio va "por buen camino"

La portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha asegurado que la negociación de los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para el próximo ejercicio 2019 va por "buen camino".



Así, Gil Rosiña ha precisado que va "por buen camino" con aquellos grupos que han querido "comunicarse con el Gobierno, dialogar y proponer", en referencia al Grupo Parlamentario Podemos.



"Algunos han dicho que no sin leer los presupuestos si quiera, algunos no, el líder de la oposición, el señor Monago", ha lamentado a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que ha estado acompañada de la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal.



Por su parte, y en relación a Ciudadanos, cuya única diputada en la Asamblea de Extremadura está de baja médica, Gil Rosiña ha valorado que, aun así, ha habido por parte de esta formación "comunicación con la vicepresidenta", mostrando este partido "interés y ejerciendo la responsabilidad que uno tiene cuando es representante de los ciudadanos", ha dicho.



"En definitiva, y mirando hacia delante, que es de lo que se trata, aprobaremos los presupuestos en el calendario que el Gobierno ha estimado, y seguimos en unos días claves de trabajo, de escucha y de atender a las propuestas que en este caso el Grupo Podemos está haciendo al gobierno por mejorar las cuentas", ha añadido, al tiempo que ha apuntado que las reuniones continuarán esta semana.



También, y preguntada por las aportaciones de Podemos a las cuentas autonómicas, la portavoz de la Junta ha indicado que no se puede "hoy de manera sesgada" decir si se acepta un aspecto u otro de los aportados por al formación morada.



"Cuando se culmine ese acuerdo y finalice esa fase de negociación en la que estamos, esteremos en disposición de decir lo que sí se acepta o lo que no, y es más, lo dirán ellos, que son los que lo han propuesto, no voy a hablar yo en nombre de Podemos", ha dicho.