CSIF pide a administraciones públicas aplicar acuerdo permiso de paternidad en Extremadura

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado este martes a las tres administraciones públicas en Extremadura, tanto a la Junta (Administración General, Sanidad y Educación) Local y Universidad la "aplicación urgente" del permiso de paternidad de 16 semanas firmado este pasado lunes en Madrid, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet con los representantes sindicales de la Administración General del Estado.



Así pues, ante esta situación, CSIF presentará este mismo martes diversos escritos en la Presidencia de la Junta, en las Diputaciones Provinciales, en todos los ayuntamientos y en la Universidad solicitando la "convocatoria urgente" de la mesa general de negociación "para que se aplique a los empleados públicos que trabajan en estas administraciones en Extremadura" este acuerdo.



En este sentido, CSIF valora el acuerdo alcanzado y por eso pide su aplicación en Extremadura, porque "supone una ampliación de los derechos de los empleados públicos" y que elevará el permiso de paternidad de cinco semanas a ocho y así progresivamente hasta 16 semanas en 2021, además de la aplicación de un sistema de bolsa de horas equivalente a un 5 por ciento de la jornada anual (85 horas) de cada empleado público para el cuidado de hijos, mayores y dependientes recuperables en el siguiente trimestre.



Sin embargo, a través de una nota de prensa, CSIF ha advertido de que va "a mantener una posición crítica y reivindicativa" hacia las Administraciones públicas extremeñas y reclama, desde este martes el permiso de paternidad de 20 semanas "en línea con el que se va a hacer en Andalucía".



Y es que, a su juicio, "no puede ser de otra manera", ya que se trata "no solo de derechos de los padres y madres, sino de los hijos a ser protegidos como establece el Código Civil", por lo que "no puede ser que en un mismo país haya hijos que disfruten de sus padres 40 semanas y otros solo 32", señala.



Igualmente, reclama que se desarrolle la posibilidad de realizar jornada continua para el cuidado de hijos menores de 12 años y con discapacidad, así como que se extienda el sistema de bolsa de horas para el cuidado de nietos y abuelos (consanguinidad en segundo grado), tal y como ocurre también en Andalucía.