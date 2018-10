Monago lamenta la "sumisión" de Vara por no convocar una protesta en Madrid por el tren

Ep.



El presidente del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, José Antonio Monago, ha lamentado la "sumisión" y lo "dócil" que es a su juicio el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, con el actual Gobierno central del PSOE, al no convocar una protesta en Madrid contra el tren "indigno" extremeño y sí en Cáceres, donde "no" se molesta al socialista Pedro Sánchez.



Por su parte, el diputado del PSOE en la Cámara regional Rafael Lemus ha subrayado que a su partido en el Pacto por el Ferrocarril "no" tiene "interés" político, y ha solicitado al PP que reflexione y que "deje de hacer campaña interna y trabaje por los intereses generales de los extremeños" en materia ferroviaria, sin darle "la espalda" a los acuerdos del citado pacto y yendo "de la mano" juntos en las "reivindicaciones" para la región en dicha temática.



A su vez, la diputada autonómica de Podemos Jara Romero ha planteado que "Extremadura tiene los mismos derechos" que cualquier otra comunidad española en materia de infraestructuras, y ha defendido que "el problema del tren extremeño ha salido de las fronteras ha sido porque muchos extremeños han levantado la voz no sólo aquí sino también en Madrid".



De este modo se han pronunciado dichos representantes políticos durante el debate este jueves en el pleno de la Asamblea de una propuesta de impulso del PP en la que se instaba al Gobierno central al cumplimiento de los "compromisos" relacionados con infraestructuras ferroviarias en Extremadura, y que ha sido rechazada con el voto en contra del PSOE, la abstención de Podemos y el único apoyo de los diputados 'populares'.



Cabe apuntar, además, que la propuesta del PP recibió sendas enmiendas del PSOE y de Podemos (la primera de sustitución, y la segunda de modificación), pero que no se incorporaron al texto de la iniciativa original al ser rechazadas en ambos casos por parte de los 'populares'.



CONTENIDO DE LA PROPUESTA DEL PP



Así, en la propuesta de impulso del PP --finalmente rechazada-- se instaba a la Junta a exigir al Gobierno central el cumplimiento de los "compromisos" adquiridos con el anterior ejecutivo, con el objetivo "improrrogable" de que en el año 2019 entre en servicio un tren de altas prestaciones (electrificado en 2020), que circulando por la línea del AVE, conecte Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz.



De igual modo, en la iniciativa, el PP conminaba al Gobierno central a cumplir con lo establecido en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento, de tal manera que se contraten los estudios, proyectos y obras pendientes para que en el año 2024 esté finalizada y en servicio "la totalidad" de la línea AVE Madrid-Extremadura-frontera portuguesa.



También, requería al Ejecutivo nacional para que el AVE Madrid-Extremadura-frontera portuguesa sea de explotación "mixta" para pasajeros y mercancías; y apremia al Gobierno central a contratar los estudios, proyectos y obras "necesarias" para que la línea Mérida-Puertollano, en el año 2024, se encuentre "totalmente electrificada" y pueda "compatibilizar" una explotación "mixta" de pasajeros y mercancías.



Al mismo tiempo, la iniciativa del PP abogaba por institucionalizar el tercer sábado de cada noviembre como "Día de la Reivindicación de un Tren Digno para Extremadura", en el que "toda" la sociedad extremeña, con el "apoyo" de las administraciones, pueda manifestarse en Madrid y reivindicar ante el Gobierno central, como ya se hizo en 2017, las "mejoras que necesita el ferrocarril".



ARGUMENTOS DE MONAGO



Así, en defensa de la iniciativa de su formación, el 'popular' José Antonio Monago, ha lamentado el tren "indigno" con el que cuenta Extremadura, y ha considerado un "bochorno" las "excusas" del Gobierno central actual con las infraestructuras ferroviarias en la región.



"Basta ya de tomar el pelo a los extremeños", ha dicho Monago, quien ha considerado que Vara tiene "una paciencia infinita" ya que "sólo falta" que se le den "escobazos" a los ciudadanos de la región debido a "un gobierno dócil y un presidente dócil ante el señor Sánchez".



Tras pedir que "se cumplan los plazos" y que se "hagan movilizaciones como el año pasado, en Madrid", el 'popular' ha advertido también de que "nos están robando la cartera en nuestra cara", ya que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, alude a "problemas presupuestarios" para el tren extremeño pero "no los hay" para infraestructuras en la Comunidad Valenciana.



Ha considerado, en este sentido, Monago que "hay razones más que suficientes" para manifestarse en Madrid ante las "más de 100 incidencias" del tren extremeño hasta el verano; y ha criticado la "esquizofrenia" del "parón" de las licitaciones de ADIF en Extremadura.



También, ha lamentado que en la reunión del pasado lunes del Pacto por el Ferrocarril "todos decían sí buana" al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, a una manifestación en Cáceres cuando, en realidad, "donde se molesta al señor de La Moncloa" es en Madrid, ha subrayado.



ENMIENDA DE PODEMOS



A su vez, la diputada de Podemos Jara Romero ha planteado que "Extremadura tiene los mismos derechos" que cualquier otra comunidad española, y ha defendido que "el problema del tren extremeño ha salido de las fronteras ha sido porque muchos extremeños han levantado la voz no sólo aquí sino también en Madrid".



De este modo, y a través de un enmienda de modificación a la iniciativa del PP --finalmente no aceptada-- Podemos ha puesto de manifiesto la "diferencia de prioridades" entre los partidos en materia ferroviaria, y ha subrayado que su formación apuesta por que "la movilidad se considere como un derecho" en un modelo de país "donde todas las ciudades estén conectadas y todas las personas puedan desplazarse de un lado a otro".



Así, en su enmienda a la propuesta 'popular', Podemos exigía al Gobierno fomentar la convergencia en materia socieconómica con el resto del país; cumplir con lo establecido en el Pacto Social y Político por el Ferrocarril en Extremadura en materia ferroviaria; y reabrir la conexión ferroviaria del Tren Ruta de la Plata, entre otras cuestiones.



ENMIENDA DEL PSOE



A su vez, el diputado del PSOE Rafael Lemus --en defensa de una enmienda de sustitución a la iniciativa del PP formulada por su partido, y que no fue aceptada-- ha afirmado que su formación en el Pacto por el Ferrocarril "no" tiene "interés" político, y ha pedido al PP que reflexione y que "deje de hacer campaña interna y trabaje por los intereses generales de los extremeños" en materia ferroviaria.



Así, ha solicitado que el PP "no le dé la espalda al Pacto por el Ferrocarril" sino que se vaya "de la mano" en las "reivindicaciones" de mejoras de infraestructuras ferroviarias en la comunidad; y ha incidido en que al PSOE extremeño "no se le puede acusar de ser seguidista" con gobiernos socialistas a nivel nacional, como según ha recordado ocurrió en su momento con la Central de Valdecaballeros.



De este modo, Rafael Lemus ha defendido que hay que "evitar la guerra partidista con el tema del ferrocarril", porque "los extremeños están hartos de ver a los políticos" enfrentados en un "problema" que forma parte de la "historia de Extremadura".



En este sentido, ha considerado que Monago "está en una Operación Triunfo continua porque no sabe quién puede ser candidato o candidata" del PP en Extremadura; y ha criticado que la de este jueves sea la "primera" comparecencia en la Asamblea de esta legislatura para hablar del "tren extremeño", justo a pocos meses de las elecciones autonómicas, ha señalado.



Finalmente, y para cerrar el debate, Monago ha dicho que él grita porque "Ábalos no puede venir a cachondearse de los extremeños" y ponerle "una máquina de (tren) de repuesto" para que el ministro se vuelva a Madrid en un tren "digno", mientras que el que padecen diariamente los extremeños es un tren "indigno".