El PP cree que tras una EPA "aparentemente buena" hay una tendencia "negativa"

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Ramírez, ha señalado que la EPA del tercer trimestre del año es "aparentemente buena", en tanto que se reduce el número de desempleados en la región en 11.300 personas, pero que detrás de ello hay una tendencia que es "muy negativa", porque la comunidad, pese a recibir fondos europeos, reduce el paro en menor medida que el conjunto del país y, por tanto, no converge.



En una comparecencia para valorar los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, ha señalado además que estos datos de la EPA "ya se sabían", por que son el resultado, ha dicho, de la coexistencia entre un gobierno socialista como el de la Junta y la proximidad a unos comicios electorales. "Es una ecuación que no falla", ha señalado, al tiempo que ha recordado que en 2011, año electoral, se creó el 40 por ciento del empleo público de toda la legislatura.



Así, ha destacado que detrás de la reducción del número de desempleados hay una caída "importante", de más de 2.300 personas, de la población activa. "Así es fácil reducir el paro. Si la gente que está en el paro se va, evidentemente el paro cae", ha subrayado Ramírez.



También ha resaltado la incidencia en la contratación de las campañas agrícolas, que este año se han retrasado debido a las condiciones meteorológicas.



Más allá del dato del tercer trimestre, el portavoz 'popular' ha señalado que lo "significativo" se encuentra en la "tendencia" del mercado laboral, y en este sentido ha señalado que Extremadura presenta la "segunda peor evolución del paro del todo el país en esta legislatura", algo que en su opinión no es para "sacar pecho".



Por otro lado, ha criticado que los socialistas en sus valoraciones sobre el desempleo no hayan "alabado" la reforma laboral impulsada por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy. "Si estamos creando empleo en España y en Extremadura gracias a una reforma laboral que hizo el Gobierno de Rajoy, tan mala no será", ha señalado.



Tampoco considera motivo para sacar pecho, ha añadido, que los extremeños sean "subcampeones en paro", o que haya aumentado en diez puntos "la tasa de pobreza" en la comunidad. "La realidad es que tenemos la comunidad con más pobres de toda España, que es consecuencia a una política socialista que se ha aplicado durante más de 30 años", ha remarcado.



Por todo ello, ha instado a la Junta a dar un giro "radical" a las políticas activas de empleo para mejorar la "tendencia" del mercado laboral extremeño.