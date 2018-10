PP pedirá apoyo "económico" de diputaciones y Fempex para manifestarse en Madrid por tren

Ep.



El Partido Popular (PP) presentará mociones en las diputaciones de Badajoz y de Cáceres, así como una proposición en la Fempex, en "apoyo" al tren "digno" en Extremadura, y para recabar también "apoyo económico" de dichas instituciones para la manifestación que dicho partido celebrará el próximo 17 de noviembre en Madrid.



El objetivo es solicitar en estas instituciones el "apoyo económico" para poder llevar a cabo dicha manifestación en la capital española y que se puedan "oír" con ello las reivindicaciones extremeñas de mejoras ferroviarias, después de que ya el año pasado "se apoyó institucionalmente y económicamente" la "reivindicación, concentración" desarrollada en noviembre de 2017 en Madrid sobre la misma temática.



De este modo lo ha señalado el presidente regional del PP, José Antonio Monago, en una rueda de prensa este jueves en Mérida en la que ha reconocido que tiene "esperanza" de que "impere el sentido común" en Extremadura y "allí donde es efectiva la reivindicación se produzca", de tal forma que se proteste --ha dicho-- en Madrid ante el Gobierno central, que es el que tiene la "competencia" para abordar la situación ferroviaria de la comunidad.



Así, ha tachado de "surrealista" la reunión del Pacto por el Ferrocarril celebrada el pasado lunes en Mérida, en la que se decidió convocar una "parodia" de manifestación de protesta en Cáceres por la situación ferroviaria extremeña, toda vez que según el 'popular' el lugar pertinente para su celebración es Madrid a su juicio, después de que "se están riendo a carcajadas de los extremeños" tanto el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, como el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.



En este punto, ha considerado que en concreto Vara "no" tiene el "carácter, decisión y arrojo" para protestar ante el Gobierno central en Madrid, así como que Ábalos "se está riendo" de la comunidad al conceder "trenes nuevos" para la Comunidad Valenciana y reconocer "cierta impotencia selectiva" con Extremadura aludiendo, ha dicho Monago citando diferentes 'tuits' del ministro, a que "no hay presupuesto" para el tren en esta comunidad.



Al respecto, ha criticado que mientras Ábalos ofrece "buenas noticias" para la Comunidad Valencia en materia ferroviaria, para Extremadura reconoce únicamente "cierta impotencia", algo que a su juicio evidencia que "se están cachondeando de los extremeños".



Ante estos planteamientos, Monago además ha anunciado que él no asistirá a la reunión prevista este viernes en Mérida entre Vara, Ábalos, responsables de Renfe y Adif y los integrantes del Pacto por el Ferrocarril de Extremadura, ya que según ha dicho él "no" se encuentra para "escuchar gilipolleces" y está "muy mayor para que le pasen la mano por el lomo".



No obstante, ha avanzado que sí que asistirá a dicho encuentro un integrante del PP, al tiempo que ha ahondado en que él no asistirá porque lo que "tenía que decir" ya lo manifestó en la reunión del pasado lunes del Pacto por el Ferrocarril, sobre la cual ha añadido que él grabó sus "dos" intervenciones exclusivamente.



RETRANSMITIR LAS REUNIONES DEL PACTO POR EL FERROCARRIL



Además, y de cara a sucesivas reuniones del Pacto por el Ferrocarril de Extremadura, el 'popular' ha indicado que pedirá que se retransmitan los encuentros para aportar "luz y taquígrafos" y que se refleje la posición que mantiene cada partido en materia ferroviaria.



En este punto, y de nuevo sobre la reunión del pasado lunes del citado pacto, Monago ha advertido de que "estaba todo preparado" como un "sainete", toda vez que ya el día antes las diputaciones estaban "modificando créditos" para organizar autobuses para la manifestación que se iba a convocar en Cáceres.



Esta situación, según ha indicado, evidencia que "salvo el PP nadie le contesta" a Fernández Vara en las acciones para reivindicar un tren "digno" para Extremadura, ya que Podemos "se ha quitado del medio" y Ciudadanos "no" ofrece "ninguna propuesta".



SUMAR



También, y en cuanto a la convocatoria del PP en Madrid para reclamar un tren "digno", Monago ha señalado que su partido "no" quiere "excluir a nadie, ni a las diputaciones, ni ayuntamientos", así como que desea que se sumen a la cita "colectivos sociales, ciudadanos, agentes sociales" de la comunidad, ya que la del 17 de noviembre en la capital española "es una reivindicación del conjunto del pueblo extremeño a través también de sus instituciones y de los protagonistas", los ciudadanos.



Además, ha explicado que su partido quiere trasladar a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado la "reivindicación" de un tren "digno" para Extremadura, para que estos "conozcan esa reivindicación y por lo tanto puedan canalizar también con sus acciones cómo poder conseguir esa legítima aspiración que tiene el pueblo" extremeño.



Igualmente, también ha preguntado si tras los "retrasos" en trenes en la comunidad en los últimos dos o tres días se va a producir "el cese" de "algún gerente más" en el seno de Renfe o ADIF.



Cabe apuntar que Monago ha estado acompañado en la rueda de prensa de este jueves en Mérida por los portavoces del PP en las diputaciones de Cáceres y de Badajoz, Alfredo Aguilera y Juan Antonio Barrios, respectivamente, así como por la portavoz 'popular' en la Fempex, Fernanda Ortiz.



FALTA DE ESPECIALISTAS EN SANIDAD



Por otra parte, preguntado por críticas ciudadanas relativas a supuesta falta de especialistas sanitarios en algunas zonas de la región, el presidente regional del PP ha afirmado como ejemplo que "hay" pediatras que llegan a pasar consulta en Plasencia procedentes de Castilla y León "y les pagan las guardias", algo que ha evidencia a su juicio --junto a otros elementos-- la situación "calamitosa" de la sanidad extremeña.



Además, ha advertido de que dicha situación se verá agravada por los "cientos" de profesionales sanitarios que se jubilarán, ha dicho, en el sistema sanitario extremeño en los próximos años.



De este modo, ha advertido de que la sanidad en Extremadura "es un caos", después de una legislatura de gobierno del PSOE en la región que "no ha sido para recuperar derechos sino para agravar" problemas, ha dicho.



Al mismo tiempo, ha criticado el "triunfalismo" que mantienen el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el consejero de Sanidad, José María Vergeles, cuando en realidad --apunta-- "la sanidad extremeña está a punto de entrar en la UVI".