Blanco-Morales estudiará la propuesta de Podemos a los PGEx "cuando la reciba"

Ep

La vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, ha aseverado este miércoles que "cuando la reciba", estudiará y valorará la propuesta que el Grupo Podemos ha realizado al proyecto de ley de Presupuestos de Extremadura para 2019.



De esta forma, ha replicado Blanco-Morales, a preguntas de los periodistas, sobre la propuesta que Podemos ha presentado este miércoles en rueda de prensa, y en la que plantea a la Junta la inclusión en los Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2019 de un proyecto "integral" de empleo dotado con 170 millones, y con el que se pretenden "crear" y "consolidar" hasta 15.000 puestos de trabajo en la comunidad.



Ante esta situación, Blanco-Morales ha censurado que Podemos haya presentado su propuesta a los PGEx a los medios de comunicación antes de enviársela al Gobierno regional en el marco de la negociación que mantienen para las cuentas de 2019, tras lo que ha apelado a la "lealtad" entre los negociadores, en la que "las cosas se comentan y luego se cuentan".



"Podemos todavía no me ha hecho llegar esa propuesta, bueno si ellos prefieren que me entere a través de los medios de comunicación es una forma de negociar que a mi no es la que me gusta", ha admitido la vicepresidenta extremeña, quien ha confiado en recibir esta propuesta "a lo largo de la mañana" y a partir de ahí, la valorarán y estudiarán.



Así, Blanco-Morales se ha mostrado "dispuesta como siempre a negociar, a recibir todas las propuestas, a estudiarlas, a encardinarlas a lo que son las políticas de la Junta de Extremadura, que es quien gobierna", tras lo que ha confiado en "contar con el apoyo de los grupos parlamentarios para tener el mejor presupuesto".



Para ello, la vicepresidenta extremeña ha reafirmado que va "a trabajar con el rigor, la lealtad y la dedicación que siempre hemos hecho para llegar a acuerdos", ha destacado.



En ese sentido, la titular extremeña de Hacienda ha considerado que "los demás tienen también que hacer su parte en todas esas facetas, desde la lealtad, hasta el rigor, hasta respetar los tiempos y los calendarios que nos vamos marcando de mutuo acuerdo".



En este escenario, Pilar Blanco-Morales ha avanzado que seguirán reuniéndose, tras lo que ha reiterado su invitación "a todos los grupos parlamentarios a la responsabilidad que tienen que ejercer", tras lo que ha recordado que "la responsabilidad del gobierno es gobernar", y en ese sentido va a presentar unos presupuestos que espera que "sean negociados y en caso acordados y aprobados por la Asamblea de Extremadura".