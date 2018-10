PP reclama a Blanca Martín que "tome cartas en el asunto" de la incomparencia Junta

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha reclamado hoy a la presidenta del parlamento, Blanca Martín, que "tome cartas en el asunto" de la incomparecencia de la secretaria general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, María Isabel Moreno.

Cabe señalar que, este martes debía comparecer ante la comisión del ramo para dar explicaciones sobre el incumplimiento, por parte del gobierno de la Junta, del acuerdo para la eliminación de los prefijos telefónicos 901 y 902.

Tras la Junta de Portavoces, Teniente ha indicado que Moreno era la persona en quien el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, había delegado la respuesta a una pregunta del GPP sobre estos prefijos telefónicos, cuya eliminación se acordó por unanimidad en la sesión plenaria celebrada en abril de 2016, aprobándose su sustitución por teléfonos gratuitos que no supusieran un sobrecoste para los usuarios.

"Estamos ante la enésima afrenta de la Junta a este parlamento", ha lamentado la portavoz del GPP, quien ha criticado que Vergeles no haya delegado esta respuesta en otro alto cargo, cuestionado que, "si la excusa es que la responsable de Vivienda está en Madrid y no iba a llegar, por qué no se buscó otra persona".

Teniente ha afeado a la portavoz y responsable de Relaciones Institucionales de la Junta, Isabel Gil Rosiña, que haya esperado hasta "el último momento" para comunicar a los miembros de la comisión del ramo que se produciría la incomparecencia de Moreno, criticando que "avisó una hora antes" y, "si todos fuésemos tan irresponsables como la Junta, habría que cerrar este parlamento".

Para Teniente, "son ya muchas las afrentas", asegurando que "no solo" se trata de "los incumplimientos de los compromisos y de que las resoluciones" que se alcanzan en la Cámara.

Y, ha concluido que, "si empezamos a ver que cuando hay una comparecencia no se asiste el compareciente estamos generando un precedente bastante peligroso en este parlamento y así lo haremos constar".