Las pernoctaciones hoteleras en Extremadura bajaron un 3,2% en septiembre

Rd./Ep.

Durante el pasado mes de septiembre, se registraron un total de 232.060 pernoctaciones en establecimientos hoteleros extremeños, un 3,2% menos que en septiembre de 2017 (a nivel estatal un -0,4%), según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así pues, bajan las pernoctaciones de viajeros residentes en España un 5,6% y suben las de residentes en el extranjero un 10,7%.

En concreto, la estancia media en la Comunidad Autónoma se sitúa en 1,74 días, un 1,69% menos que en el mismo mes de 2017.

Además, durante el mes de septiembre 133.066 viajeros visitaron los hoteles de Extremadura, un 1,8% menos que en el mismo mes del año anterior (en España se alcanzó una tasa interanual de 0,7%).

A su vez, los hoteles en Extremadura ingresan 26,57 euros (68,62 euros a nivel nacional) por habitación disponible, un 6,38% más que en el año anterior; y facturan 57,16 euros (90,29 euros en España) de media por habitación ocupada, un 3,3% más que en septiembre de 2017, tal y como informa el Instituto de Estadística de la Comunidad Autónoma (IEEX) en una nota de prensa.



DATOS NACIONALES



En el conjunto nacional, los hoteles españoles registraron 37,8 millones de pernoctaciones el pasado mes de septiembre, lo que supone un 0,4% menos que en el mismo mes de 2017, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Este descenso se debe a la caída en un 0,8% de las pernoctaciones realizadas por los extranjeros, ya que las de los residentes aumentaron un 0,5% respecto a septiembre de 2017.



Durante los nueve primeros meses de 2018, las pernoctaciones disminuyeron un 0,6% respecto al mismo periodo del año anterior.



Según Estadística, la estancia media se situó en el noveno mes del año en 3,4 noches por viajero, un 1% menos que en septiembre de 2017.



En septiembre se cubrieron el 68,1% de las plazas ofertadas, con una disminución anual del 1,4%. El grado de ocupación por plazas en fin de semana no varió y se situó en el 72,3%.



Baleares presentó el mayor grado de ocupación por plazas durante el mes de septiembre (83%), a la que siguieron Canarias (76,9%) y la Comunidad Valenciana (71,3%).



SUBE LA FACTURACIÓN



La tasa anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) se situó en el 0,6% en septiembre, la misma que en agosto y 5,7 puntos por debajo de la registrada hace un año.



Por categorías, los precios suben en los establecimientos de una estrella de plata (+6,6%), dos estrellas de oro (6%), una estrella de oro (+1,4%), tres estrellas de oro (+0,8) y cuatro estrellas de oro (+0,3%). Por su parte, bajan en los establecimientos de tres y dos estrellas de plata (-0.6%) y en cinco estrellas de oro (-1,2%).



La facturación media por habitación ocupada (ADR) fue de 90,3 euros, un 0,8% más en comparación con septiembre de 2017. Por otro lado, el ingreso por habitación disponible (RevPar), condicionado a la ocupación registrada, alcanzó los 68,6 euros, con un descenso interanual del 0,2%.



CAEN LOS PRECIOS EN CATALUÑA



Baleares, Cataluña, Andalucía y Canarias son las comunidades autónomas con mayor ponderación en el precio medio, ya que suponen el 74,8% del peso total. Los precios hoteleros suben un 1,6% en tasa anual en Andalucía, un 1,5% en Baleares y un 0,5% en Canarias. Por contra, bajan un 1,1% en Cataluña.



Por categorías, la facturación media es de 187,4 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 97,8 euros para los de cuatro y de 75,7 euros para los de tres. Los ingresos por habitación disponible para estas mismas categorías son de 141,8 euros, 82,4 euros y 61 euros, respectivamente.



BALEARES, PRINCIPAL DESTINO DE LOS EXTRANJEROS



Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Comunidad de Madrid fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en septiembre, con tasas anuales de variación en el número de pernoctaciones del 6%, -1,6%, -5% y 6,6%, respectivamente.



El principal destino elegido por los viajeros no residentes fue Islas Baleares, con un 32,7% del total de las pernoctaciones registradas. Las pernoctaciones de extranjeros en el archipiélago no varían con respecto a septiembre de 2017.



Los siguientes destinos elegidos por no residentes fueron Cataluña, con un 19,2% del total de las pernoctaciones y un crecimiento del 0,4%, y Canarias que, con el 18,7% del total, registró una disminución del 3,1%.



MENOS BRITÁNICOS Y ALEMANES



Por zonas turísticas, las islas de Ibiza-Formentera registran el mayor grado de ocupación por plazas, con un 83,8% y Palma-Clavià la mayor ocupación en fin de semana (86,7%). La isla de Mallorca fue la que registró el mayor número de pernoctaciones, con 6,7 millones en total.



Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Barcelona, Madrid y Clavià. Cambrils alcanza el mayor grado de ocupación por plazas (94,3%) y Pala de Mallorca tuvo la mayor ocupación en fin de semana (90,4%).



Los viajeros que llegaron a España procedentes de Reino Unido y Alemania concentraron el 27% y el 21,9%, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en establecimientos hoteleros en septiembre. El mercado británico baja un 0,5% y el alemán un 7%..



Las pernoctaciones de los viajeros procedentes de Francia, Países Bajos e Italia (los siguientes mercados) registran unas tasas anuales del 2,4%, -4,8% y 2,8%, respectivamente.