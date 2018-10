Monago anuncia que se manifestará por el tren extremeño en Madrid "aunque sea solo"

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha reiterado que se manifestará por un tren digno para la región en Madrid, el próximo 17 de noviembre, "aunque sea solo", al considerar que los extremeños "estamos cargados de razones", que hay que reivindicar "allí donde se nos tiene que escuchar", que es en la capital española.

En este sentido, Monago no ha ocultado sentirse "apenado", después de que la propuesta del PP para que se celebre una segunda manifestación en Madrid haya sido rechazada por el resto de miembros del pacto, no obstante, ha recalcado que se siente "encantado" de "defender a los extremeños", porque "los problemas no se han resuelto" y porque los datos anticipan que "se incumplirán los plazos".

Según el líder del PP, "las razones no se cuentan en número de autobuses", añadiendo que el 17 de noviembre estará en Madrid "con poca o con mucha gente, me da igual" y, al día siguiente, estará participando en la manifestación acordada en Cáceres pero, "es una oportunidad perdida poner el diapasón bajo a la reivindicación de los extremeños".

El líder de los 'populares' extremeños ha lamentado que no haya sido posible convencer a los miembros del pacto, sobre cuya "pluralidad" ha ironizado. "No entiende por qué no vamos a Madrid", cuando la situación del tren "se ha agravado" en el último año y, cuando existen dudas sobre los plazos, porque al gobierno de Sánchez "solo le importa el Mediterráneo", ha dicho.

Para Monago, el Corredor Mediterráneo "está haciendo una campaña nacional, encuentros en otros territorios, pero nosotros nos encerramos en nuestra casa" y, con una manifestación en la región por el tren "la carcajada será sonora en Adif y en Madrid".

Según el líder regional del PP, los datos que ha trasladado hoy la consejera del ramo, Begoña García Bernal, sobre las obras del tren extremeño apuntan a que su finalización "no será hasta el 2020", por tanto, no concuerdan con las declaraciones de Adif, asegurando que estarán concluidas en 2019.

También, ha defendido que "esto es una tomadura de pelo y a esta tomadura de pelo, con respeto a los miembros del pacto, no se responde con una manifestación en Cáceres", sino "donde a uno le tienen que oír, que es en Madrid".

Sobre la reunión que el pacto mantendrá el próximo viernes, día 26, con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, Monago ha avanzado que aún no tiene claro si asistirá, mencionando que "lo mismo es una oportunidad para decir lo que uno piensa pero, yo ya estoy muy mayor para que me pase la mano por el lomo un ministro".

Pero, ha reclamado al ministro que "no vaya a venir gratis, otra vez, a Extremadura", asegurando que "yo quiero el mismo anuncio que les ha llevado a los valencianos", en referencia al "adelanto de cuatro años" previsto para el Corredor Mediterráneo.

Y, Monago ha destacado que "me gustaría que viniera con muchas licitaciones y no con palabras", criticando que el ministro haya escogido el día de hoy, cuando los extremeños "nos reuníamos, preocupados por nuestro tren", para congratularse con el aumento de plazas en trenes valencianos y, ha reprochado a Abalos que. "éso es como pegarnos una patada donde más nos duele".