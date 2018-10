García Benal reitera que Extremadura ya no aguanta “más tonterías ni excusas" sobre tren

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, lo ha explicado, tras la reunión del Pacto Social y Político por el Ferrocarril de Extremadura, donde se ha puesto en común la situación de las infraestructuras ferroviarias en la región tras los numerosos incidentes sufridos, especialmente, en el pasado puente del 12 de octubre.

En relación a la manifestación del 18 de noviembre, ha señalado que, se ha decidido también la creación de una comisión específica que se encargará de la organización de la manifestación del próximo 18 de noviembre y determinará el recorrido, horarios y demás detalles de la protesta.

Según la consejera, Extremadura ya no aguanta “más tonterías ni excusas, de que no puede haber más obras retrasadas, ni más contratos que no se ejecutan, ni más fallos imperdonables” en la gestión ferroviaria.

En este sentido, Begoña García ha dejado claro que se trata de una protesta “justa” por un déficit histórico que sufre la región, aunque ha matizado que el Pacto por el Ferrocarril ha permitido numerosos avances en muchas obras de la línea ferroviaria, aunque el desarrollo, “y la realidad” de dichas obras no se verá a corto plazo.

La responsable regional ha asegurado que el Pacto Social y Político por el Ferrocarril sigue creyendo que solo la unidad llevará a tener un tren digno, y por ello “hay que seguir presionando y exigiendo en los despachos y en la calle, y ni un solo paso atrás, ni uno”. García ha reiterado que no se puede permitir que Extremadura sea la única región española que no tiene ni un metro de vía electrificado.

García Bernal ha entendido que la ciudadanía "no percibe esa mejora" porque el servicio ferroviario sigue siendo "muy deficitario", máxime tras las incidencias registradas en los trenes extremeños durante el Puente de la Hispanidad, que ha calificado de "Puente de la vergüenza".

La consejera extremeña ha defendido la "unidad de acción" del Pacto por el Ferrocarril, porque "cuando todos hemos estado unidos en esta región, hemos puesto el servicio ferroviario en el centro de las políticas de esta región, no partidarias", tras lo que ha mostrado su intención en que "siga siendo así".

Y, ha concluido que este año se ha decidido celebrar en Extremadura la manifestación para reclamar un tren digno pues, "las manifestaciones históricas no se pueden estar repitiendo todos los años" pero, "no se descarta Madrid".