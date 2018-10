Monago afirma que la Junta "ya" tiene "pactado" con Podemos el Presupuesto extremeño 2019

Ep.

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha pedido a la Junta que "se deje de rollos" en materia de negociación presupuestaria teniendo en cuenta que, según ha afirmado, dicha administración "ya" tiene "pactado" con Podemos el Presupuesto autonómico (PGEx) para 2019 a través de "100 millones de euros" para Renta Básica que llevarán, según ha ironizado, a que "no va a trabajar nadie" en la región "a este paso".

De este modo, ha solicitado al Ejecutivo autonómico que "no haga perder el tiempo" al PP en esta temática, después de que según ha dicho la Junta "ha intentado ahora, estos días" contactar con su partido para abordar los PGEx 2019, cuando en realidad "cuando hay voluntad se empieza a negociar antes del verano" y "no en octubre".

"Si cuando hemos pactado los presupuestos era antes del verano cuando empezábamos a hablar... Ahora, ¿a qué viene ahora? Si ya lo tiene pactado con Podemos", ha señalado a preguntas de los medios en rueda de prensa en Mérida este lunes Monago, quien ha pedido a la Junta "que se deje de rollos".

"A nosotros que no nos haga perder el tiempo el PSOE y mucho menos esta consejera, la vicepresidenta (de la Junta, Pilar Blanco-Morales)", ha señalado el 'popular', quien ha criticado que se trate de hacer "el paripé en octubre de los presupuestos" cuando "en el mes de octubre no se negocia nunca los presupuestos".

"Cuando hay voluntad se empieza negociar antes del verano, que es como lo hicimos los dos primeros ejercicios", ha insistido Monago, quien ha añadido que "por lo tanto, poco hay que negociar".

"Porque no tienen voluntad (en la Junta) de negociar... No por nosotros, sino por ellos. Ellos no quieren negociar", ha incidido.

INCUMPLIMIENTOS

De igual manera, ha criticado que "ahora" es "cuando quieren contactar" desde la Junta para abordar los PGEx, cuando "en el mes de octubre no se es dialogante, se es dialogante en el mes de junio" de cara la negociación de las cuentas, y máxime cuando "nunca" ha "cumplido" la Administración regional del PSOE con los acuerdos en materia presupuestaria en esta legislatura.

En este sentido, ha apuntado que la Junta de Extremadura "ganaría" un premio de "literatura de ciencia ficción" en España porque "promete mucho en materia presupuestaria "y lo incumple todo", a tenor de la "ejecución presupuestaria".

Además, ha afirmado que la Junta "ya" tiene "cerrado" con Podemos los Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2019 "con la Renta Básica" y una dotación de "100 millones de euros" que llevarán a que "aquí no va a trabajar nadie en Extremadura a este paso".

"Como no van a cumplir (desde la Junta) con la deuda, con el déficit, con las infraestructuras, pues con nosotros que no cuenten", ha dicho Monago, quien ha advertido de que "los presupuestos en esta comunidad autónoma han servido para meter en la ruina más absoluta a Extremadura".

Así, y como "resultado" de esta legislatura, ha lamentado que el PSOE ha propiciado una comunidad "sin prácticamente capacidad de endeudamiento, con el déficit todavía desviado, con retraso en el pago a proveedores", y con la "mayor tasa de desempleo de toda España".