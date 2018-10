PSOE lamenta que el PP "una vez más se queda solo" al decir no a PGEx "sin haberlos visto"

Ep.



El PSOE de Extremadura ha lamentado este lunes que el PP regional "una vez más se queda solo y aislado" en la negociación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PGEx) para 2019 cuando "el que en teoría es el líder del PP, el señor Monago", ya que "a día de hoy sigue sin ser ratificado en Madrid", y "sin haber visto los presupuestos, ya ha dicho que no".



De esta forma se ha pronunciado el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, en rueda de prensa este lunes en Mérida, en la que ha valorado que todas las fuerzas políticas, excepto el PP de Extremadura, están dispuestas a negociar esos presupuestos" de la Comunidad Autónoma para 2019, que la Junta de Extremadura quiere presentar en la semana antes del 6 de noviembre.



En ese sentido, el portavoz socialista ha lamentado que el PP "una vez más se queda solo", ya que su presidente, José Antonio Monago, "sin haber visto los presupuestos, ya ha dicho que no".



Ante esta situación, el portavoz socialista ha aseverado que Monago "vive en la paranoia de que todo el mundo está contra él", con lo cual que está provocando que el PP extremeño se quede "solo, aislado y radicalizado", ya que "no se entiende cómo sin haber visto los presupuestos de la Comunidad Autónoma, que además serán beneficiosos para Extremadura, pueda atreverse a decir que no".



DEBATE SOBRE LOS PGE



Por otra parte, y respecto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 que ha presentado el Gobierno central, el portavoz socialista ha defendido que "son beneficiosos para Extremadura" y para "los ciudadanos extremeños", por lo que ha asegurado no entender la postura que mantienen ante estas cuentas el PP y Ciudadanos en Extremadura.



Por eso, González ha preguntado a estos dos partidos "¿cómo se pueden oponer a unos presupuestos que van a mejorar un 3 por ciento las pensiones mínimas de 160.000 pensionistas extremeños?", así como revalorizar las pensiones al IPC, y que van a "mejorar las becas de los estudiantes universitarios", ha planteado.



Unos presupuestos con los que "van a venir 12 millones de euros más para mejorar la dependencia de Extremadura", y que además "mejoran el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 900 euros", ha señalado el portavoz socialista, quien ha concluido que al PP y a Ciudadanos "no le interesan los extremeños, sino que lo único que les interesa es el interés electoral del señor Casado y el señor Rivera".



Y es que, según ha señalado, el PP y Ciudadanos en Extremadura "no son dos partidos con autonomía para tomar decisiones por y para Extremadura", sino que son "sucursales" de su partido en Madrid.



Finalmente, y sobre la reunión que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, mantuvo la semana pasada con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el portavoz socialista ha considerado una "muy buena noticia" que "en los próximos cuatro años, haya una inversión en energía fotovoltaica en Extremadura de en torno a 3.000 millones de euros", lo cual "generará empleo y riqueza" en la región.



En ese sentido, González ha recordado que el PSOE se propuso al principio de la legislatura que "la clave del futuro de Extremadura tiene que ser la generación de empleo", frente a lo que ha señalado que "los cenizos del PP creían que no iban a llegar invesiones a esta región".



Así, el portavoz socialista se ha mostrado "convencido de que en los próximos meses, Extremadura tendrá muy buenas noticias con respecto a la atracción de nuevas inversiones que generen empleo y riqueza para Extremadura".