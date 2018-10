Monago se manifestará en Madrid por un tren digno para Extremadura

Ep.

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha subrayado que él se manifestará en Madrid para reivindicar un tren digno para la comunidad, por considerar que ése es el lugar idóneo para hacerlo, ha dicho, y "no" el "salón" de "casa", en alusión a la posibilidad de que el Pacto por el Ferrocarril acuerde la convocatoria de alguna manifestación en la propia región.



En todo caso, ha añadido que si dicho pacto convoca alguna otra manifestación en Extremadura él "también" acudirá a la misma, ya que entiende que tanto en el caso de una cita en Madrid como en la propia comunidad lo que debería subyacer a su juicio es que o la región se moviliza o le "roban" el tren en favor de otras infraestructuras del país como el Corredor Mediterráneo, ha apuntado.



En este sentido, ha considerado que está "más" que "justificado" una manifestación en Madrid para que los extremeños se hagan oír en su reivindicación de mejoras ferroviarias, teniendo en cuenta que hace un año ya se organizó una protesta en la capital española y ahora "los problemas se han agravado".



Además, ha incidido en el planteamiento de que al manifestarse en Extremadura exclusivamente los responsables del Gobierno central "no se enteran" de la protesta, al igual que ocurre según ha dicho en el caso de una comunidad de vecinos en la que si existe un "problema" en el "salón" de una "casa" hay que acudir "a la puerta del administrador" y no quedarse en el propio domicilio esperando, ha explicado.



De este modo se ha pronunciado Monago en una rueda de prensa este lunes en Mérida en la que ha reconocido también que le "preocupa" la "alta velocidad" de las licitaciones por parte del Gobierno central en el Corredor Mediterráneo, mientras que la relativa al tren extremeño es "infinitamente más lenta" en cuanto a los "compromisos".



Así, y ante la convocatoria esta tarde del Pacto por el Ferrocarril de Extremadura, cita a la que ha indicado que el PP acudirá, Monago ha subrayado que, pese al riesgo, ha dicho, de quedarse "solo" en sus planteamientos, defenderá que existe "desidia, abandono y olvido" en materia ferroviaria hacia la región por parte de la Administración central, así como que en estos momentos "es más necesario que nunca" que se cumplan las fechas y los compromisos adquiridos.



En todo caso, ha considerado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, tratará con un "capotazo bajo" el tema de la convocatoria de una nueva manifestación para protestar por la situación ferroviaria en la comunidad, toda vez que hace un año, cuando se organizó una manifestación en Madrid, "ya" estaban a estas alturas "contratados" autobuses y trenes para que los extremeños acudiesen a la cita y ahora "no", algo que a su juicio puede deberse a la presencia del socialista Pedro Sánchez en el Ejecutivo nacional.



REIVINDICACIÓN A ÁBALOS



En esta línea, y con motivo de una visita anunciada para el próximo sábado a la región por parte del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el 'popular' ha dicho que espera que aquél anuncie un adelanto de la licitación de las infraestructuras del tren extremeño comprometidas, como según ha indicado "ya" ha hecho en el caso del Corredor Mediterráneo.



De este modo, ha criticado que a Ábalos le pueda "salir gratis" visitar Extremadura cuando en realidad es "justo" que se adelantasen las licitaciones del tren en esta comunidad, teniendo en cuenta que con la ejecución "tan baja" que existe en la actualidad por parte del Ministerio de Fomento en las mismas "no van a cumplir con el plazo" marcado para 2019.



Así, ha incidido en que de los 203,1 millones de euros licitados por ADIF "únicamente" 12,5 millones se han adjudicado en obras en el tren extremeño, lo que evidencia a su juicio que "se están riendo en la cara" de los ciudadanos de la comunidad, ya que en realidad al Gobierno central "sólo les importa el Corredor Mediterráneo y lo demás es secundario", a tenor de las licitaciones publicadas --apunta-- en la web de ADIF.



"Nos están robando el tren en nuestra cara", ha espetado Monago, quien ha insistido en que el plazo de 2019 fijado en materia ferroviaria en Extremadura "es lo mismo que lo del AVE en 2010 por María Teresa Fernández de la Vega" en su momento.