La entrada de pedidos en la Industria sube un 10,3% en Extremadura en lo que va de año

Rd./Ep.

En lo que va de 2018, la cifra de entrada de pedidos aumentó un 10,3% en Extremadura (5,5% en España), según los datos facilitados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, el Índice General de Entradas de Pedidos en la Industria (IEP) ha experimentó en agosto una variación anual en Extremadura de 12,1% (a nivel nacional 7,7%).

En concreto, las entradas de pedidos aumentan en tasa anual en 13 comunidades autónomas y disminuyen en las otras cuatro.

De hecho, los mayores incrementos se registraron en Comunidad Foral de Navarra (41,8%) y Región de Murcia (15,8%); mientras que los mayores descensos se produjeron en Canarias (-8,8%) y Galicia (-1,8%).

A su vez, el Índice General de Cifras de Negocios en la Industria (ICN) experimentó en agosto una tasa interanual del 4,6% en Extremadura (en España 5,9%), respecto al mismo mes del año anterior, según los datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística.

Además, en lo que va de 2018, la cifra de negocios aumentó en Extremadura un 7,8% y en España la tasa fue de 6%, tal y como informa el Instituto de Estadísticas extremeño (IEEX) en una nota de prensa.

Igualmente, la cifra de negocios aumentó respecto a julio de 2017 en 13 comunidades autónomas y disminuyó en las otras cuatro, produciéndose los mayores incrementos en Comunidad Foral de Navarra (28,3%) y Región de Murcia (14,3%); y los mayores descensos en Canarias (-5,1%) y La Rioja (-3,3%).



DATOS NACIONALES



A su vez, la cifra de negocios de la industria ha aumentado un 5,9% el pasado mes de agosto en España respecto al mismo mes de 2017, mientras que las entradas de pedidos del sector se incrementaron un 7,7%, según datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Con el dato de agosto, tanto la facturación como los pedidos de la industria encadenan cinco meses consecutivos de tasas interanuales positivas.



En el caso de la cifra de negocios, la tasa de agosto ha sido casi cuatro puntos inferior a la de julio, no así en los pedidos, que han ampliado dos puntos su crecimiento interanual, desde el 5,7% de julio al 7,7% en el octavo mes del año.



Corregido el efecto calendario y la estacionalidad, la cifra de negocios también se ha moderado, de tal modo que las ventas han avanzado un 5,8% interanual, tasa cinco décimas inferior a la de julio. Los pedidos, por contra, han acelerado en agosto su crecimiento interanual hasta el 7,5%, frente al 2,8% del mes anterior.



En términos mensuales (agosto sobre julio) y excluyendo la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria ha subido un 1,4%, registrando su mayor avance mensual en lo que va de año. Por su parte, las entradas de pedidos se han disparado un 3,8% en agosto respecto al mes anterior, su mayor avance mensual desde diciembre de 2014.



LA ENERGÍA DISPARA VENTAS Y PEDIDOS



Por sectores industriales, todos los sectores han registrado aumentos en la facturación menos los bienes de consumo. La energía ha sido la que más ha elevado sus ventas en el octavo mes del año, con un avance interanual del 36,6%, seguido de los bienes de equipo (+5,6%) y los bienes intermedios (+5%). Por contra, los bienes de consumo duradero y los no duraderos han recortado su facturación un 0,6% y un 0,7%, respectivamente.



Por comunidades autónomas, la cifra de negocios de la industria ha disminuido en Canarias (-5,1%), La Rioja (-3,3%), Cantabria (-0,7%) y Baleares (-0,6%), y aumentó en las 13 regiones restantes. Los mayores avances se han registrado en Navarra (+28,3%), Murcia (+14,3%) y Comunidad Valenciana (+9,8%).



En cuanto a los pedidos, todos los sectores han experimentado incrementos respecto a agosto de 2017 menos los bienes de consumo no duradero, que los han recortado un 0,2%. El mayor repunte ha sido también para la energía (+36,5%), seguido de los bienes de equipo (+14%), los bienes intermedios (+4,5%) y los bienes de consumo duradero (+2,5%).



El pasado mes de agosto, las entradas de pedidos han aumentado en 13 comunidades autónomas y bajaron en Canarias (-8,8% interanual), Galicia (-1,8%), Baleares (-0,7%) y La Rioja (-0,6%). Los mayores aumentos se han dado en Navarra (+41,8%), Murcia (+15,8%) y Castilla-La Mancha (+13,7 por ciento).