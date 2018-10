CCOO lamenta la "mala gestión" en el Área de Salud de Plasencia

El sindicato CCOO ha lamentado que la "mala gestión" de personal en el Área de Salud de Plasencia genera "serios problemas" en el servicio de matronas del centro de salud placentino de La Data, algo que "está perjudicando a muchas mujeres al no recibir la atención adecuada".



Así, el sindicato ha expuesto que la "negligencia" en cubrir las sustituciones por baja o vacaciones, o "directamente la decisión de no hacerlo", provoca una "falta de personal que hace imposible mantener la calidad del servicio y sobrecarga la labor de las trabajadoras".



De esta forma, la Sección Sindical de CCOO de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del Área de Salud Plasencia ha señalado que desde primeros de junio el servicio ha estado atendido con "tan sólo una matrona, en lugar de las dos que tienen plaza en la zona".



En nota de prensa, CCOO ha recordado que el pasado 8 de junio se produjo la baja de una de las matronas, un momento en el que sí había personas en la bolsa de trabajo disponibles para cubrir esa baja, aunque, sin embargo, cuando la Gerencia quiso proceder a la sustitución, 15 días después, "ya se había agotado la bolsa y no se pudo cubrir".



Por otro lado, también ha indicado que las diez matronas que hay repartidas por el Área de Plasencia desarrollaron un calendario escalonado de peticiones de vacaciones para que la oferta de empleo fuese "más generosa" para poder ser sustituidas en su totalidad.



El sindicato añade que "los llamamientos no se hicieron con tiempo suficiente y cuando se ofertaron, tampoco había ninguna matrona disponible de la bolsa".



De este modo, y como ha indicado el sindicato, en la actualidad ya hay matronas disponibles en la bolsa, pero la Dirección de ·nfermería "no va a cubrir las vacaciones de ninguna de las dos del Centro de La Data, por lo que acumularán una a la otra el trabajo de ambas y además sin remunerar".



Según CCOO, esta situación implica que no se podrán realizar los programas de educación maternal, de suelo pélvico, de detección del cáncer de cérvix o de contracepción.



"Incluso hay doce días que coincidirán ambas de vacaciones y no habrá nadie sustituyéndolas y consiguientemente ninguna mujer podrá ser atendida", ha apuntado, al tiempo que ha criticado que, además de generar una situación que para las propias matronas resulta "agotadora" y causa de "mucha insatisfacción en el trabajo", implica la "desatención a las mujeres tanto en edad fértil como en la menopausia".



La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha considerado "injusto" que se dejen de atender estas necesidades, tanto de trabajadoras como de las usuarias, y ha exigido una nueva forma de llamamientos "más generosos" durante el periodo estival o cuando se produzca bajas o vacaciones, con sustituciones "al cien por cien a este colectivo tan necesario".



El Centro de Salud de La Data atiende a la población de la zona norte de Plasencia y a las localidades de Cabezabellosa, Jarilla, Villar de Plasencia y Oliva de Plasencia.