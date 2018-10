Las denuncias por violencia de género bajan en Extremadura un 16,5% en segundo trimestre

Rd./Ep.

Las denuncias relacionadas con violencia de género han disminuido en Extremadura un 16,5 por ciento en el segundo trimestre del año 2018, según los datos estadísticos dados a conocer este miércoles por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.



En concreto, respecto al número de denuncias y víctimas, los datos indican que 596 mujeres extremeñas aparecen como víctimas de violencia de género en las 622 denuncias presentadas en el segundo trimestre de 2018.



En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, la tasa en la comunidad extremeña se sitúa en 11,01, la segunda más baja del país.



Asimismo, en 34 de los casos en Extremadura la mujer víctima se ha acogido a la dispensa a la obligación de declarar como testigo, el 5,7 por ciento de las mujeres víctimas.



También, en el segundo trimestre de 2018 se han incoado en Extremadura 227 órdenes de protección y medidas de protección y seguridad, de las que se han adoptado 186 y se han denegado 41.



DATOS NACIONALES



A nivel nacional, las denuncias relacionadas con violencia de género han disminuido un 1,4 por ciento en el segundo trimestre del año 2018, frente al aumento del 1,2 por ciento de las condenas a maltratadores.



En concreto, en el periodo referido se han dictado un total de 13.384 sentencias penales por violencia de género, de las que el 68,4 por ciento (9.149) han sido condenatorias, lo que representa un aumento del 1,2 por ciento respecto a las dictadas en el mismo trimestre de 2017, que han representado un 67,2 por ciento del total.



El mayor porcentaje de condenas se ha producido en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con un 85,8 por ciento, seguido de las Audiencias Provinciales, con un 83,6 por ciento. Además, un 58,6 por ciento de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal han sido condenatorias. Estas cifras suponen incrementos de entre uno y dos puntos respecto a las del mismo trimestre de 2017.



Respecto al número de denuncias y víctimas, los datos indican que 40.232 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en las 42.077 denuncias presentadas en el segundo trimestre de 2018. Las denuncias disminuyen un 1,4 por ciento respecto a las presentadas en el mismo trimestre del año anterior (42.689), y en un 0,3 por ciento el número de mujeres víctimas de violencia de género ya que en el segundo trimestre de 2017 fue de 40.366.



En relación con la procedencia territorial de las mujeres, del total de las víctimas, 27.477 mujeres eran españolas (un 68,3%) y 12.755, extranjeras (un 31,7%) en el segundo trimestre de 2018.



En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, destacan por encima de la media nacional (16,89), las comunidades de Baleares (26,13); Comunidad Valenciana (22,14); Murcia (21,33); y Andalucía (20). La ratio más baja se ha dado en Castilla y León (10,25); Extremadura (11); y Galicia (11,50).



De los datos también se desprende que han aumentado las medidas judiciales civiles de protección. Así, en el segundo trimestre de 2018, los órganos judiciales adoptaron un total de 4.267 medidas civiles de protección de mujeres o menores víctimas de la violencia de género, 129 más que el año anterior. Entre ellas, destacan las medidas de atribución de la vivienda (1.145) y de prestación de alimentos (1.357).



Además, el informe refleja que en 345 casos, se ha procedido judicialmente a la suspensión de la guarda y custodia y en 194 casos a la suspensión del régimen de visitas.



En cuanto a medidas penales de protección, se han acordado 16.272 frente a las 16.217 del mismo trimestre del año anterior, de las que destacan la orden de alejamiento, adoptada en 6.194 casos y la prohibición de comunicación, acordada en 6.206 casos. Asimismo, se adoptaron 352 medidas privativas de libertad.



Por tipo de juzgados, los de violencia sobre la mujer han celebrado en el segundo trimestre de este año un total de 2.014 juicios sobre delitos leves, de los que un 41 por ciento (833) fueron de enjuiciamiento inmediato. En un 83 por ciento de los casos los juicios fueron por injurias o vejaciones injustas. Estos juzgados han ingresado a lo largo del trimestre 53.027 asuntos penales.



El perfil de los delitos instruidos en estos juzgados apenas sufre variación respecto a datos anteriores, ya que el mayor porcentaje, un 53,3 por ciento, corresponde al delito de maltrato habitual.



Por su parte, los Juzgados de lo penal, que enjuician los delitos castigados con hasta cinco años de cárcel, han resuelto un total de 8.311 asuntos, superando una vez más el número de asuntos que ingresaron, que fue de 8.232. Estos juzgados han dictado 8.009 sentencias, de las que el 56,64 por ciento (4.536) han sido condenatorias, lo que indica un incremento porcentual de algo más de medio punto respecto al mismo periodo del año anterior.



En las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, con penas privativas de libertad superiores a cinco años, se han dictado 116 sentencias, 97 de las cuales fueron condenatorias, lo que representa un 83,6 por ciento, tres décimas por encima del mismo trimestre de 2017.



Mientras, los Juzgados de menores han enjuiciado en el segundo trimestre del año a 74 menores de edad por delitos cometidos en el ámbito de la violencia contra la mujer, diez menos que en los mismos meses de 2017. Se han impuesto medidas en un 94,6 por ciento de los casos, afectando a 70 menores, de los que 61 eran españoles.



"NO HAY IMPUNIDAD ALGUNA"



La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha valorado de manera "muy positiva" el incremento de las medidas civiles de protección de las víctimas de violencia de género, tanto mujeres como menores, así como el mantenimiento del porcentaje de órdenes de protección concedidas.



En el mismo sentido, ha destacado la "consolidación" de la tendencia de incremento de la cifra de condenas a maltratadores, tras el aumento interanual de más de un punto porcentual. "Pese a todos los imponderables que coexisten en una materia tan sensible como es la violencia de género, no hay impunidad alguna".



Al constatar, por otra parte, el descenso de las denuncias, Carmona pone el acento en la disminución "importante" del número de víctimas y también en el incremento, "todavía insatisfactorio", de las denuncias presentadas por familiares de las víctimas.



También ha expresado el "tremendo dolor y desgarro interior" que causan en la sociedad los episodios de violencia de género que, "desgraciadamente, han proliferado en las últimas semanas", y apela al "esfuerzo y generosidad" de todos los estamentos sociales y políticos para que puedan ser visibles "muy pronto" los efectos del Pacto de Estado contra la violencia de género.