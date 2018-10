José Luis Ábalos y Susana Sumelzo inaugurarán la Conferencia Municipal PSOE extremeño

Ep.

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la secretaria federal de Política Municipal socialista, Susana Sumelzo, inaugurarán en Cáceres el próximo 27 de octubre, la Conferencia Municipal del PSOE extremeño.



El secretario de Acción Electoral, Ideas y Programas del PSOE de Extremadura, Juan Ramón Ferreira, ha presentado un ciclo de conferencias que se inscribe en la campaña 'Contamos Contigo' de cara a elaborar el programa electoral del PSOE de Extremadura para los comicios regionales.



Así, junto a la Conferencia Municipal, el PSOE celebrará también la Conferencia Extremadura en Europa, que tendrá lugar el 24 de noviembre en Badajoz y la Conferencia Autonómica, que se desarrollará los días 15, 16 y 17 de febrero en Mérida.



PROCESO "PARTICIPATIVO"



En su intervención, Ferreira ha recordado que el pasado mes de febrero se presentó el proceso "participativo" que el PSOE de Extremadura ha puesto en marcha para elaborar el programa electoral de los comicios regionales de 2019 y en el que se quería escuchar "de verdad" a la gente para incorporar sus aportaciones.



De esta forma, el PSOE de Extremadura ha mantenido en los últimos meses reuniones con más de 300 colectivos en 15 encuentros sectoriales, además de más de 20 encuentros comarcales, a los que se ha unido la creación de grupos de ideas en el partido.



Así, con dichas aportaciones se trabajará en el "cimiento del proyecto político" para los próximos años y en diseñar el futuro que la región "se merece" analizándolas en "profundidad" en cada una de las tres conferencias, que tendrán carácter "abierto".



CONFERENCIA MUNICIPAL



Respecto a la Conferencia Municipal, la primera de ellas que se celebrará, Ferreira ha avanzado que el PSOE espera la participación de unas 1.000 personas, al tiempo que ha hecho hincapié en que cualquier ciudadano se puede inscribir desde este momento para participar en todos los debates, sean militantes o no.



En esta línea, el secretario de Acción Electoral, Ideas y Programas del PSOE de Extremadura ha destacado que el municipalismo es para su partido una "seña de identidad", ya que no concibe, ha dicho, un proyecto político que no se cimiente en dicho concepto.



Así, ha insistido en que el espíritu municipalista ha hecho que el PSOE sea "claramente referente", aunque, como ha recalcado, quiere renovar su proyecto municipal para ser "más representativos" y "avanzar en derechos y servicios" pensados para la gente.



De esta forma, con la Conferencia Municipal se pretende profundizar en temas "claves" para la región con ayuntamientos "más abiertos y participativos" y que den "más y mayores respuestas" a los ciudadanos.



La Conferencia Municipal del PSOE de Extremadura tendrá tres paneles que abordarán el 'Reto demográfico y objetivos para luchar contra la despoblación', 'Municipios y ciudades inteligentes, verdes y sostenibles' y 'Participación, Transparencia y Gobierno Abierto'.



Dichos paneles contarán con la participación de, entre otras personas, el presidente de la Diputación de Soria, Luis Rey de las Heras; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; o miembros de las corporaciones de las diputaciones de Cáceres y Badajoz.



Tras los tres paneles, se expondrán las conclusiones de la jornada de trabajo y las aportaciones, donde se ofrecerá un documento de compromiso, momento que contará con la asistencia del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero.



CONSTRUIR LA EXTREMADURA DE "LAS OPORTUNIDADES"



Así, Ferreira ha resaltado que el PSOE de Extremadura y su secretario general, Guillermo Fernández Vara, no se conforma con "revertir" la situación de "ruina social" en la que estaba la región al llegar al gobierno, ha dicho, al tiempo que se ha mostrado convencido de que es el momento de escribir el futuro de la región "con la gente" para construir la Extremadura de "las oportunidades" y de los "derechos" y con un proyecto "incluyente", "respetuoso" y que "ponga en valor" la política.



En este punto, ha incidido en que el PSOE de Extremadura es el "único partido" que ha "hecho los deberes" y que cuenta con un candidato autonómico elegido por los militantes, así como los candidatos a las principales ciudades.



Además, y preguntado por los medios sobre la Central Nuclear de Almaraz, Juan Ramón Ferreira, ha indicado que en el proceso participativo iniciado por el PSOE extremeño no ha habido ninguna reunión sobre dicho asunto en concreto aunque sí se ha tratado el tema energético en general y la apuesta "clara" por un modelo sostenible.



En esta línea, ha insistido en que la posición del partido es la misma que sostiene la Junta de Extremadura de no permitir el cierre de Almaraz si antes no hay una alternativa para la zona.