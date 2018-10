Ibarra, Futuex y Consorcio Patronato Festival de Mérida, Premios Solidarios ONCE 2018

Ep

ONCE Extremadura ha distinguido con sus Premios Solidarios 2018 al expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a la Fundación Tutelar de Extremadura (Futuex), el Consorcio del Patronato del Festival de Mérida, la revista 'La Galera Magazine' y Cesembal el Raposo SL.



Estos galardones se otorgan a personas, empresas, ONG, entidades o instituciones y programas o trabajos de comunicación que, en opinión de un jurado compuesto por representantes de la ONCE, la Plataforma del Tercer Sector, Cermi o la administración pública autonómica, hayan tenido un mayor compromiso, desde sus diferentes ámbitos de actuación, en el impulso a la igualdad de oportunidades y los derechos de ciudadanía para todos, especialmente para quienes puedan estar en mayor riesgo de exclusión social.



Los premios han sido entregados este martes, día 16, en una gala celebrada el Palacio de Congresos de Badajoz que ha contado con la presencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso; el vicepresidente de la ONCE, José Luis Pinto; el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura, Francisco Javier Olivera; y el presidente del Tercer Sector de Extremadura, Manuel López Risco.



También han asistido la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero; la vicepresidenta primera de la Diputación de Badajoz, Virginia Borrallo; y el delegado territorial de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias, entre otras autoridades.



En declaraciones a los medios antes del inicio de la gala, Francisco Javier Olivera ha destacado que la ONCE "vive de la solidaridad" que la sociedad española en general y extremeña en particular les proporciona con la compra de sus productos de juego, por lo que ha defendido que "qué menos que ser solidarios" con aquellos "compañeros de viaje" como entidades, empresas de economía social o personas físicas y medios de comunicación que les "ayudan" para trabajar en favor de las personas con discapacidad.



Sobre los premiados de este año, ha considerado que, en su categoría, todos son "pioneros" en materia de solidaridad o integración del colectivo de las personas con discapacidad, por lo que ha resaltado la labor de Ibarra y de Futuex, así como la revista 'La Galera' que trabaja para las personas con discapacidad y universitarios sustentada por una de las fundaciones "más arraigadas" en Extremadura y la provincia pacense como la Fundación CB, que "tantísimo ha hecho por las asociaciones de las personas con discapacidad".



Respecto al Consorcio del Patronato del Festival de Mérida, ha puesto en valor la importancia de que todos puedan llegar a "comprender" el arte y la cultura gracias a este certamen que favorece la accesibilidad o la integración laboral de personas con discapacidad, una labor esta última de integración que también impulsa Cesembal el Raposo SL y en relación a lo cual ha considerado: "creer en nosotros, qué más solidaridad hay que eso, hay que agradecérselo porque nos acompañan en esa tarea".



CATEGORÍAS



El premio a la persona física de la Comunidad Autónoma ha recaído en Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura entre 1983 y 2007 que en sus sucesivos mandatos impulsó diversas políticas sociales "garantizando la sostenibilidad de las asociaciones de personas con discapacidad", según la ONCE.



Rodríguez Ibarra ha considerado en declaraciones a los medios que si le preguntaran al final de su vida qué es lo que mejor hizo en su etapa política respondería que la política desarrollada a favor de la discapacidad, sobre lo cual ha aseverado que Extremadura era una región que tenía la gente "casi abandonada", con "muy poco" asociacionismo y donde "muchos" chicos estaban en los pueblos "escondidos en los pueblos en sus casas o eran los tontos del pueblo".



"Hemos conseguido una red familiar, social y gubernamental que hace que hoy Extremadura sea una de las regiones punteras en la atención a la discapacidad. Creo que esa ha sido la política mejor que yo he hecho y la política que nunca tuvo ninguna duda por parte de ningún consejero", ha afirmado Ibarra, que ha agregado que "nunca se discutió si había mucho o poco dinero para ello" y "siempre se aceptaba lo que se decidía" desde la consejería correspondiente o la presidencia de la Junta.



En la categoría de institución, organización, entidad u ONG que haya destacado por su sensibilidad durante el pasado año o por su larga trayectoria o por su dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos, el premio es para Futuex por su labor de tutela y guarda de las personas con discapacidad intelectual.



El presidente de Futuex, José Luis de Pedro, ha apuntillado que están "muy agradecidos" de que se les reconozca la labor de sus trabajadores que son quienes "realmente" y "diariamente" atienden las necesidades y apoyan a las personas con discapacidad que no tienen familia o cuya familia no pueden atenderles, unos 149 en la actualidad.



Mientras, en la categoría de Administración Pública la ONCE distingue al Consorcio del Patronato del Festival de Mérida por fomentar un "teatro accesible para todos"; una apuesta que emprendió en 2012 el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y a la que se le sigue dando continuidad con iniciativas como subtitulado en directo a través de smartphone, tablet o PC o sistema de audiodescripción.



El director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro, ha apuntado que "desde el primer momento" tuvieron "claro" que era "necesario" que este certamen estuviera adaptado a "todo tipo de circunstancias" que se pueden dar en la vida y que, además de haber personas con discapacidad trabajando en el festival, cada año intentan incorporar "más posibilidades" para facilitar la accesibilidad a personas con dificultades auditivas o visuales o con movilidad reducida.



En la categoría de Medio de Comunicación el galardón es para 'La Galera Magazine', una publicación de naturaleza social desde sus inicios y en cuya filosofía se cuentan el fomento de la solidaridad y acción social; mientras que en el apartado de Empresa el jurado ha premiado a Cesembal el Raposo SL por su apuesta por la inserción de personas con discapacidad y por creer en el buen hacer y el buen trabajo desarrollado por este colectivo.



La directora de 'La Galera', Susana Mangut, ha recordado que se trata de una revista impulsada por la Fundación CB y por la Fundación Universidad fundamentada en tres ideas, la educación, la cultura, y la acción social que está en su "ADN" dado que, además de hacerse "eco" de hechos solidarios, buscan la integración de personas con discapacidad entre sus trabajadores junto a becarios universitarios.



El director general de la empresa Cesembal el Raposo, Ignacio Cortés, ha sostenido por su parte que este premio es un "gran apoyo" y un "espaldarazo" al camino que iniciaron hace tres años, en marzo de 2015, como un centro especial de empleo que quieren seguir potenciando en el futuro.