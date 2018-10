El PP extremeño no apoyará los presupuestos de Vara porque no ha cumplido con su palabra

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que no apoyará los presupuestos de Vara para el ejercicio 2019 porque éste "ha mentido" y no ha cumplido con su palabra.

En este sentido, Monago ha subrayado que actuó de buena fe y, por ello, los 'populares' se abstuvieron para que las cuentas salieran adelante dos años, pero "hubo unos requisitos" que no se han cumplido.

Sobre los Presupuestos Generales del Estado, Monago ha explicado que Bruselas tiene que mantener en el tiempo su nivel de exigencia y que éste "no puede ser asimétrico", por ello lo que se pide desde el PP es que le exijan a Sánchez lo mismo que le exigieron a Rajoy, porque esa es "una lección que puede ser provechosa" para el resto de estados miembros y también para España.

Monago ha sido contundente en materia de ferrocarril, y ha pedido a Vara "que se deje de rollos" y no busque el burladero de lo que pueda o no pueda decir el Pacto por el Ferrocarril, ya que la situación con respecto al año pasado ha empeorado.

"Lo que pasa en Extremadura en el tren no pasa en ningún sitio", ha apuntado. Asimismo, ha reiterado que habrá manifestación y que él no faltará el tercer sábado de noviembre.



El líder de los 'populares' extremeños ha aseverado que el Gobierno de España no se atreve a mantener una línea ferroviaria así en comunidades autónomas como Cataluña o la Comunidad Valenciana, y que sí lo hacen con Extremadura porque "Vara es muy blandito", añadiendo que "era de Susana y ahora es de Sánchez, y traga con todo lo que venga".

Y, ha criticado que según los socialistas antes el problema fuera de Rajoy y ahora es de dos gerentes que han despedido.