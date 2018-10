Presidente de Renfe considera "muy grave" lo ocurrido con el tren y pide perdón

Ep



El presidente de Renfe, Isaías Táboas, ha pedido perdón a los extremeños este martes por los últimos incidentes ocurridos en el tren de Extremadura, una situación que ha considerado "muy grave", ya que "no es aceptable que los trenes que van a Extremadura tengan más incidencias de las que tienen habitualmente otras circulaciones".



"Lo primero que tengo que hacer es pedir perdón a los extremeños por las molestias que les hemos causado", ha señalado Isaías Táboas en una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, en la que ha destacado que con estas incidencias se ha "quebrado la confianza que han de tener en los servicios públicos, que "no pueden fallar, porque si fallan los servicios públicos se agrieta el pegamento social que une la sociedad", ha dicho.



Una situación "muy grave" para Táboas, por lo que ha reiterado que "hay que pedir perdón a los extremeños", y por la que este pasado lunes fueron cesados dos directivos de la compañía, ya que según ha dicho, todos los cargos de responsabilidad en las empresas públicas tienen que hacerse "responsables de nuestras decisiones y de cumplir bien con nuestro trabajo".



Así, y aunque Táboas ha considerado "evidente que nadie es el único responsable de lo que pasa", ha añadido que "cuando las cosas no salen bien, tenemos que asumir esta responsabilidad", de ahí el cese de estos dos directivos.



SITUACIÓN QUE SE AGRAVA EN EXTREMADURA



En su intervención, el presidente de Renfe ha considerado que "lo que está pasando en Extremadura es una situación que se agrava respecto a una situación general", que es "una cierta descapitalización de los servicios públicos que se ha producido en los últimos años".



Así, en el caso de Extremadura, "además de un déficit de infraestructuras físicas, que el Gobierno está intentando corregir aceleradamente", se añade que "nosotros estamos fallando porque no somos capaces de hacer fiable el material que ponemos para transportar a los viajeros", ha admitido Táboas.



Según los datos que ha aportado, Renfe pone diariamente en servicio unos 5.300 trenes en circulación, ante lo que ha considerado que "no es aceptable que los trenes que van a Extremadura tengan más incidencias de las que tienen habitualmente otras circulaciones", tras lo que ha aseverado que "algo está fallando".



"Nos está fallando algo en la coordinación interna, nos está fallando algo en el mantenimiento de ese material, en la fiabilidad del mantenimiento, en la revisión que hacemos a los trenes", ha admitido el presidente de la Renfe, quien ha señalado que por eso la compañía está "actuando".



Y es que según ha destacado Táboas, "no es una cosa que haya sucedido hoy", sino que los extremeños "vienen reclamando estos problemas" y están "exigiendo a la empresa desde hace tiempo que arreglemos esto, y en eso estamos".



Según ha explicado Táboas, Renfe ha realizado ya un plan y ha "cambiado parte del material que tenía más incidencias", pero ha considerado que "es obvio" que hay que "seguir mejorando".



Finalmente, ha considerado que "además de renovar el material móvil" en Extremadura, algo que se hará "en cuanto tengamos el contrato programa firmado en las próximos meses", también es necesario "mejorar los procedimientos volver a capitalizarnos en talento", lo cual según el presidente de Renfe "es algo más lento que invertir dinero y comprar un tren nuevo", ha concluido.