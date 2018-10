PP cree que los ceses en Renfe son un atajo que no disipa la vergüenza

El portavoz de Infraestructuras del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Víctor Del Moral, ha señalado que los ceses del gerente de servicios comerciales del Sur y del gerente de gestión de contratos, fabricación y mantenimiento de Renfe son un "atajo" del gobierno de Pedro Sánchez que "no resuelve ni de lejos el caos del tren extremeño ni sirve para atenuar la vergüenza que hemos vivido en este puente de la Constitución, con un rosario de averías absolutamente injustificado".



"Estamos ante una simple cortina de humo", ha reflexionado Del Moral, para quien destituir a estos dos mandos intermedios de Renfe "ni resuelve el problema ni sirve de excusa para no estar en Madrid manifestándonos el próximo 17 de noviembre".

"No importa cuántos ases quiera sacarse de la manga el gobierno de Sánchez, queremos un tren digno y lo queremos ya", por tanto, "no nos valen los atajos" ha reivindicado y ha rechazado el "cinismo" de la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, quien ha dado los problemas por zanjados con estas destituciones.



En esta línea, ha catalogado de "irónico" que el "presunto partido de los trabajadores" se "cebe" precisamente con "cargos intermedios de Renfe" para "disimular la pésima gestión que están realizando con el tren extremeño" y que tiene su reflejo "en las más del centenar de incidencias que hemos sufrido este verano", que tienen como "guinda" este "puente de la vergüenza que acabamos de sufrir", ha dicho.



Según ha recordado, cuando gobernaba el Partido Popular en España, "los socialistas siempre le echaban todas las culpas directamente a Mariano Rajoy". No obstante, "ahora que tenemos un okupa socialista en La Moncloa, las cosas las arreglan con cabezas de turco y echándole toda la culpa a los trabajadores".

"Quien hoy debería haber presentado su dimisión es el ministro Ábalos, muy ocupado con la campaña electoral del PSOE y con favorecer la propaganda en favor del Corredor Mediterráneo, que es la única prioridad del PSOE de Sánchez", ha argumentado.



Para Del Moral, "no hay otro camino que valga, salvo el de una macro movilización en Madrid", como la que se organizó el año anterior. "Ahora que nuestros servicios ferroviarios se están precarizando, no entraría en cabeza humana que no fuésemos a Madrid a levantar la voz", ha insistido y dicho que Fernández Vara "no tiene un solo argumento al que agarrarse para evitar esta movilización".



Finalmente, ha afeado el "desinterés" de la Junta de Extremadura para convocar el Pacto del Ferrocarril, cuya reunión está prevista para la próxima semana.

"La situación caótica actual hace inexplicable que no se haya convocado para mañana mismo, máxime cuando llevamos más de una semana exigiéndole a la Junta que deje de mirar para otro lado", ha valorado y ha reiterado que en esa reunión el PP "no se piensa mover en su exigencia de que la manifestación sea en Madrid". "No aceptaremos nada distinto", ha concluido Del Moral