Monago reitera que hay que volver a manifestarse por el tren y en Madrid

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha insistido en que es preciso volver a manifestarse para exigir un tren digno en Extremadura, y que dicha movilización "hay que hacerla en Madrid.

Tras la reunión del comité de dirección de los 'populares' extremeños, Monago ha recordado que Vara ya dijo en junio que se le había acabado la paciencia, pero estamos viendo que es "infinita".

El líder del PP ha afirmado que desde entonces ha habido más de un centenar de incidencias en el tren y, concretamente, cuatro incidencias graves el pasado puente, por lo que quien no tiene más paciencia es "el pueblo extremeño".

Asimismo, ha aseverado que el ministro "del Corredor Mediterráneo", el señor Ábalos, se comprometió a que Extremadura tuviera un tren digno y se ha comprobado que las palabras "se las ha llevado el viento".

José Antonio Monago ha preguntado por qué si la situación con respecto al año pasado ha empeorado "de manera sustancial", no se ha reunido aún el Pacto del Ferrocarril ni se ha acordado una nueva manifestación en la capital de España.

En este sentido, ha subrayado que las razones han adquirido más peso, ya que no se habían conocido casos como que el tren no tuviese combustible o faltaran maquinistas.

El presidente Monago ha afeado el planteamiento de la UGT, a la que ha calificado de "marca blanca" del gobierno socialista, de hacer una manifestación en Mérida pues, el Ministerio de Fomento está en Madrid y dicha infraestructura es competencia del Gobierno de España.

A este respecto, ha afirmado que "el año pasado, sin trenes que se quedaban sin maquinistas o sin gasoil, fui a Madrid", y, ha pedido a Vara que sea valiente y no siga esgrimiendo que "el ministerio no es culpable", porque ese argumento no lava la conciencia del presiente.

Para Monago, "en la vida, hay que ser valiente, o con tu gente o con tu partido, Guillermo" y, que esto no se permite que se lo hagan a un valenciano, a un catalán, o a un gallego, sino que se lo hacen a los extremeños porque "tienen un presidente que no pinta nada".

Sobre el impulso del Corredor Mediterráneo, Monago ha avisado de que "nos van a robar la cartera" y, ha denunciado que hay quien está argumentando que se tienen que "poner las cubiertas antes que los radios", se emiten anuncios en televisión y se recogen firmas para el adelantar la obra del Corredor Mediterráneo mientras no se invierte en el tren de mercancías y pasajeros extremeño.

VOTO DE VARA CONTRA DE ALMARAZ

El líder ha hecho hincapié en que Extremadura no sería viable sin la actividad de la Central Nuclear de Almaraz, como ha se ha acreditado recientemente a través de informaciones publicadas que han cifrado en 2.000 puestos de trabajo y en más de 100 millones de euros al año el impacto de esta instalación y, ha recalcado que no sobran actividades en la región de este calado.

El presidente del PP de Extremadura ha puesto sobre la mesa que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, votase en el parlamento extremeño la pasada semana contra la prórroga de la actividad de la central.

Y, ha matizado que "los dos mil que van a la calle, que sepan que tienen padrinos: el señor Vara y el señor Sánchez".