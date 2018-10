PSOE extremeño se sumará a movilizaciones en favor del tren si se convocan

Ep



El portavoz del PSOE extremeño, Juan Antonio González, ha indicado que su partido se sumará a "nuevas movilizaciones" en favor de mejoras del tren en la comunidad si el Pacto por el Ferrocarril que, según ha dicho, se reunirá el próximo día 22 de octubre, decide llevar adelante dichas acciones.



"Si ese pacto (del Ferrocarril) decide que hay que hacer nuevas movilizaciones, que a nadie le quepa duda de que el PSOE también estará al lado de esas movilizaciones, siempre y cuando sean convocadas por parte del Pacto por el Ferrocarril", donde están representados "toda" la sociedad extremeña, en concreto, partidos políticos, sindicatos y patronal, ha espetado González.



En rueda de prensa este lunes, el portavoz socialista ha incidido así en que su partido "siempre ha estado" en las movilizaciones en favor de un tren digno para Extremadura, "ya esté en la Moncloa el PSOE o ya esté en la Moncloa el PP", ya que su formación defiende que "lo primero son los extremeños y las extremeñas y lo primero es la justicia para los extremeños, e igualdad de derechos".



En este punto, ha incidido en que "no puede ser que unos tengan unos derechos en materia ferroviaria" en España "y otros ciudadanos" como los extremeños, ha espetado, sean "de segunda" en esta temática.



Al mismo tiempo, ha lanzado críticas al PP por su postura en materia ferroviaria, toda vez que el líder de los 'populares' en la comunidad, José Antonio Monago, "sufre como el niño de 'El Sexto Sentido' efectos paranormales, porque ahora ve cosas que hace un año no veía" y "ahora ve movilizaciones cuando hace un año él le decía a sus alcaldes que no fueran, y por eso importantes alcaldes del PP de esta región no fueron a la manifestación de Madrid del 18 de noviembre, como tampoco fueron a la que hubo hace dos años en Badajoz".



Así, ha dado la bienvenida, ha dicho, al PP a las "reivindicaciones por el tren", después de que el PSOE "lo lleva haciendo, esté ahora Pedro Sánchez o estuviera antes Rajoy", en tanto que "el problema del tren es un problema de justicia en Extremadura".



De este modo, ha insistido en que el PSOE en la comunidad seguirá "tensionando" al actual Gobierno central y seguirá "reivindicando mejoras para el tren", a la vez que estará "presente en todas las reivindicaciones y en todas las movilizaciones que haya", ha recalcado.



También, Juan Antonio González ha criticado a Ciudadanos en Extremadura por, a su juicio, estar "predicando mucho" en materia ferroviaria pero sin "dar trigo", toda vez que tal y como ha recordado desde la formación 'naranja' fueron "socios colaboradores de Mariano Rajoy" en el Presupuesto del Estado para 2018 y entonces es cuando "tendría que haber pedido más dinero para el tren en Extremadura".



Además, y sobre la postura de Ciudadanos Extremadura en defensa o no de movilizaciones por el tren, el portavoz del PSOE ha indicado que "allá ellos" (los integrantes de la formación 'naranja') si "no quieren movilizaciones".



En este punto, ha subrayado que el PSOE cree "profundamente" que el Pacto por el Ferrocarril "ha funcionado bien" y que "ha dotado a esta región de unidad de acción y de un único discurso, no contra nadie políticamente, sino a favor de todos los extremeños y extremeñas", y ha reiterado que si dicho pacto "considera que hay que hacer movilizaciones", entonces "que a nadie le quepa duda de que el PSOE de Extremadura estará en esas manifestaciones, ya esté en la Moncloa el PSOE o ya esté en la Moncloa el PP".



PEDIR RESPONSABILIDADES A RENFE



Por otra parte, el portavoz del PSOE regional ha exigido "responsabilidades" a Renfe, "empezando" por el presidente de dicha entidad, por los "problemas que existen en el tren de Extremadura", máxime tras las diferentes incidencias registradas en el mismo durante este pasado fin de semana.



"Alguien de Renfe tiene que dar la cara de manera urgente en los problemas que existen en el tren de Extremadura", ya que "no es posible que en pleno siglo XXI un tren se tenga que parar por falta de combustible" y "no es posible que los ciudadanos y ciudadanas vayan a comprar el billete para venirse en un tipo de tren y cuando se van a montar le cambien a otro tren de peor calidad".



Así, ha defendido que "alguien de Renfe, empezando por el presidente tienen que dar la cara en Extremadura y dar explicaciones urgentes y oportunas de lo que ha pasado este fin de semana" porque "esta situación es intolerable" y "aquí ya se han acabado todos los adjetivos posibles para describir la situación del tren" y "lo único que hace falta es poner remedio a una situación que no aguanta ni un minuto más".



LUCHA CONTRA EL CAMALOTE



Por otra parte, Juan Antonio González ha tachado de "buena noticia" que la Unidad Militar de Emergencia (UME) se haya incorporado, recuerda, este lunes a los trabajos contra la plaga del camalote en el río Guadiana en Extremadura.



"Es una buena noticia que tanto el Ministerio de Defensa como el Ejército español vengan a ayudarnos para acabar con esa plaga que afecta al río Guadiana", ha señalado el portavoz socialista, quien ha destacado que la "diligencia" y "buena voluntad" del Gobierno de Pedro Sánchez con Extremadura para "mejorar" el río Guadiana es la que su partido también espera que tenga la Administración central "con el tren" en la comunidad, después de un fin de semana en el que lo que se ha vivido es "injustificable" e "intolerable".



González ha recalcado, en este sentido, que el PSOE agradece la "buena voluntad que siempre ha mostrado este Ministerio de Defensa" y también la "buena voluntad" del Ejército español que en los próximos meses a ayudar a que el río Guadiana recupere lo que siempre tuvo, un río saludable y no ahora afectado por esta plaga de camalote".



"Esto se llama voluntad política" después de que el Gobierno de Rajoy "no quiso en ningún momento que la UME viniera a echarnos una mano", ha señalado González, quien por el contrario ha resaltado que "ahora hay un nuevo gobierno de Pedro Sánchez que ha decidido que el ejército venga a echar una mano para erradicar el camalote del Guadiana".