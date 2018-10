Segundo Píriz destaca que han sido ocho años "muy difíciles" al frente de la UEx

Ep



El rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Segundo Píriz, que concluye su mandado al frente de la universidad extremeña, ha reconocido que han sido ocho años "muy difíciles" debido a la crisis económica y social, pero ha mostrado su satisfacción porque considera que deja una universidad "mejor" que cuando su equipo rectoral se hizo cargo de ella.



"Yo me voy con la sensación del deber cumplido y de haber dado todo por mi universidad, y les puedo asegurar que han sido los años de mi vida en los que más he trabajado por el bien común y por los demás", ha dicho Píriz que, no obstante, cree que "quedan cosas pendientes" y "objetivos por alcanzar".



Entre los logros de su gestión, ha resaltado que se ha conseguido "respetar" los puestos de trabajo de los profesores, personal administración y servicios y, en general, de todas las personas que trabajan en la universidad. "Creo que la UEx, a pesar de la crisis, ocho años después es mejor que la que nos encontramos", ha incidido.



Píriz ha hecho esta valoración momentos antes de recibir, en el Instituto Tecnológico de Investigación del campus cacereño, la medalla de Oro de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) que presidió durante dos años, y la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.



"De hecho hoy estamos en unas instalaciones que se han hecho durante este mandato que son los institutos tecnológicos de investigación y lo más importante no es haber hecho estos edificios, sino que hoy existen trece institutos de investigación en la UEx que antes no existían", ha subrayado.



Por eso mantiene que, durante su mandato, "se han dado avances importantes" aunque reconoce que le hubiera gustado "hacer muchas más cosas". "Si hubiésemos tenido una mayor disponibilidad presupuestaria hubiésemos ido más rápido pero yo creo que el balance general es positivo", ha concluido.



Respecto al reconocimiento que ha recibido este jueves por parte de la CRUE, ha señalado que es fruto del "cariño", la "amistad" y la "complicidad" que ha tenido con los responsables de este órgano. "He tenido el orgullo y el honor de presidir durante dos años un equipo maravilloso que ahora está haciendo una extraordinaria labor porque se ha situado en el mapa político a las universidades", ha indicado en declaraciones a los medios.



Así, ha recordado que los miembros de la CRUE están pidiendo a los agentes sociales y a los responsables políticos un impulso económico y social a las universidades españolas con la "necesidad" de modificar la Ley de Universidades para tener "más medios" y "cumplir mejor nuestra función", ha dicho Píriz.



"Yo creo que las universidades públicas son el principal motor de progreso y ascensor social de cualquier país, porque es a través de la Educación Superior como la hija del campesino se hace doctora, el hijo del minero se convierte en ingeniero de minas o el hijo de unos trabajadores agrícolas puede ser el presidente de una nación. Si hay algo más en la sociedad que pueda servir de ascensor social que la universidad pública española, que vengan y nos lo cuenten", ha concluido.



Por su parte, el actual presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad de Lleida, Roberto Fernández, ha destacado que se ha decidido por unanimidad otorgar esta medalla al rector extremeño por su gestión al frente de la conferencia. "Es un merecido homenaje", ha subrayado.