El Ayuntamiento de Badajoz contratará a 256 parados con nuevo Plan de Empleo Social

El Ayuntamiento de Badajoz empleará a 256 personas en situación de desempleo de la ciudad y sus pedanías entre las dos fases del nuevo Plan de Empleo Social con contratos de seis meses de duración y en labores como auxiliar de servicios de mantenimiento, auxiliar de servicios de poblados u oficial de jardines.



La concejal del área, Beatriz Villalba, ha anunciado que el consistorio se ha adherido al Plan de Empleo Social que emana de la Junta de Extremadura para el año 2018-2019, con cargo al cual le corresponden a la ciudad 256 puestos de trabajo subvencionados con una duración de seis meses, así como una subvención del Ejecutivo cercana al 1,5 millones de euros superior a la del pasado año y en relación a la cual ha detallado que el coste del ayuntamiento "se reduce considerablemente" a 300.000 euros.



En rueda de prensa, ha puntualizado que en la primera fase de este plan se contratará a 128 personas divididas en 11 auxiliares de servicios de cementerios, 87 auxiliares de servicio de mantenimiento, 17 auxiliares de servicios de poblados, cuatro oficiales albañiles, cinco oficiales jardineros y cuatro ordenanzas.



En su intervención, la edil ha señalado que el plazo de entrega de instancias será de cinco días hábiles del 15 al 19 de octubre en horario de 09,00 a 14,00 horas en la cafetería de la Instalación Ferial de Badajoz (Ifeba), y que el proceso concluirá el 30 de diciembre para que, según el calendario previsto, ese mes se publiquen las listas provisionales y a finales del mismo comiencen las contrataciones.



REQUISITOS



Según ha recordado, los requisitos de los destinatarios de este Plan de Empleo Social son ser parado de larga duración y no haber trabajado en los últimos 12 meses más de 30 días a tiempo completo, no ser beneficiario ni perceptor de prestaciones contributivas por desempleo o que las rentas o ingresos de cualquier naturaleza de la unidad familiar de convivencia no superen la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional.



Ha abundado asimismo en que, en aras de que este plan "de integración" llegue al mayor número de perceptores posible, se "recomienda" que solamente se presente un miembro de cada unidad familiar, a la vez que ha detallado que cada solicitante podrá optar a una de las categorías "para darle agilidad al proceso".



Al mismo tiempo, ha remarcado que este año "de forma excepcional" coinciden la preselección y selección del Plan de Empleo Social y del Plan de Empleo Experiencia, lo cual conlleva "una sobrecarga" de trabajo para los empleados públicos del ayuntamiento "sin una colaboración" de la Junta en el primero de los planes desde cuyo inicio Badajoz "ha reivindicado" y "sigue reivindicando" al Ejecutivo autonómico "una mayor presencia".



"No solamente que nos den el dinero y se desentiendan, sino que nos ayuden a la preselección y a la selección de los distintos aspirantes", ha reclamado Villalba, que ha recordado que es una delegación "impropia" de competencias que conlleva que los empleados públicos del ayuntamiento "se sobrecarguen de trabajo para poder llevar a cabo y llevar a efecto el mismo". También ha reivindicado "unos planes de integración mucho más eficaces y efectivos para el empleo social y las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social".



Finalmente, Beatriz Villalba ha mostrado la "solidaridad" y las "condolencias" de la ciudad y el Ayuntamiento de Badajoz con los vecinos y ciudadanos de Sant Llorenç y de Palma de Mallorca "por la desgracia que han sufrido", y ha señalado que desde el consistorio se han puesto en contacto con la presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol, poniéndose a "su disposición" para "brindar toda colaboración" y "ayuda que consideren oportunas" por parte de una localidad que vivió hace 21 años una riada que ocasionó una veintena de víctimas mortales.