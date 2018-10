Junta dice que licitará la autovía Cáceres-Badajoz cuando haya "margen presupuestario"

Ep

De esta forma, la consejera ha precisado que la Junta de Extremadura licitará las obras de la autovía Cáceres-Badajoz cuando haya "suficiente margen presupuestario para su financiación".

En la respuesta a una pregunta parlamentaria el diputado del Grupo Popular, Víctor del Moral, ha considerado la conversión en autovía de la carretera EX-100, entre Cáceres y Badajoz, como una actuación "necesaria" e "importante" y como tal se ha recogido en el Plan Plurianual de Infraestructuras 2016-2030.



En esta línea, ha recordado que como el propio Del Moral dijo en agosto de 2014 el proyecto "no se olvida, solo espera disponibilidad económica regional y estatal".



Por ello, la consejera ha considerado "irresponsable" plantear como "imprescindible" una actuación de más de 400 millones y a renglón seguido, ha dicho, no decir el 'popular' de dónde se saca los recursos para su financiación.



Por ello, García se ha preguntado por qué hizo el PP durante sus cuatro años de gobierno pues, los 'populares' decidieron no incluirla en el Programa Operativo 2014-2020 y tampoco "hicieron nada" para conseguir financiación estatal, mientras que ahora dicho partido "saca a pasear" por "interés electoralista" esta obra.



También ha apuntado Olga García que el gobierno presidido por Guillermo Fernández Vara se ha reunido con el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, apenas un mes después de su nombramiento, quien se ha comprometido a convocar la comisión de seguimiento para decidir el futuro de esta actuación.



Además, en los tres años de gobierno, la Junta de Extremadura, ha destacado, ha acometido obras de conservación ordinaria para mejorar la seguridad vial, pero "gobernar es priorizar" y se han atendido otras cuestiones, ha dicho, al tiempo que ha puesto en valor las dos rondas en construcción.



Además, ha explicado que, "por nuestra parte, la conversión de la EX-100 no tiene marcha atrás, estamos convencidos de la necesidad para nuestra región de que exista una conexión viaria de calidad entre las dos capitales de provincia pero no queremos engañar a nadie, no queremos engañar a nadie, se hará a su debido tiempo".



Por su parte, el diputado del PP ha dicho que la conversión de la carretera Cáceres-Badajoz en autovía es la "promesa más reiterada" del socialismo extremeño aunque, para comenzar dichas obras no son necesarias "nuevas promesas".



Así, ha dicho que las mismas podrían y deberían licitarse ya, toda vez que los proyectos están redactados y terminados, al tiempo que ha apuntado que la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental apremia sobre la pérdida de vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental de esta infraestructura.



De esta forma, como ha recordado, dicha ley establece que las DIA "no son eternas" sino que "caducan" y ha llamado la atención sobre el hecho de que se pueden "tirar a la basura" más de cinco millones de euros de los extremeños sino se saca a licitación esas obras.



Así, ha criticado que la Junta afirme que no puede hacer nada porque no dispone de recursos, aunque, como ha criticado el 'popular', sí tiene dinero para iniciar estudios informativos en relación a tres autovías nuevas, en concreto la Zafra-Jerez, la Badajoz-Olivenza y la duplicación de la carretera entre Montijo y la A5 por valor de 500.000 euros.



Y, ha expuesto el diputado del Grupo Parlamentario Popular que, en total, esas obras costarán más de 300 millones y se deberían iniciar en un periodo de cuatro años, a lo que ha se preguntado si en ese espacio de tiempo podrían comenzar las mismas.