Propuesta de Podemos sobre Renta Garantizada con prestaciones de 684 euros sigue trámite

La propuesta de ley de Renta Extremeña Garantizada que plantea Podemos en la comunidad, y que incluye prestaciones individuales de hasta 684,08 euros, continúa su tramitación en la Asamblea, después de que este jueves no haya prosperado en sesión plenaria la enmienda de totalidad con petición de devolución del texto formulada por el PP sobre la iniciativa de la formación 'morada'.



De este modo, con los votos en contra de Podemos y del PSOE y los únicos a favor del PP ha sido rechazada la enmienda de totalidad de los 'populares', y el texto de la formación 'morada' continúa ahora su tramitación en comisión parlamentaria, hasta que en un próximo pleno de la Asamblea se debatan las enmiendas parciales que puedan formular los distintos grupos parlamentarios y se vote finalmente la propuesta de forma definitiva.



Según ha defendido el diputado de Podemos Daniel Hierro, la propuesta de ley de su partido apuesta por superar los subsidios "miserables" y "por debajo del umbral de la pobreza" que se dan en Extremadura, y aboga por dar a las personas "los recursos justos, básicos para vivir", de tal forma que la norma en cuestión "no deja a ningún extremeño sin ingresos, no deja nadie atrás".



A su vez, la diputada del PP, Felisa Cepeda, ha considerado que la propuesta de Podemos es "totalmente electoralista", ya que con la misma se busca "representar una comedia con el PSOE para la que no hay presupuesto" y "engañando", ha dicho, a los extremeños y "propiciando el voto cautivo".



Por su parte, el diputado del PSOE, Carlos Labrador, ha señalado que su partido apuesta por "ser revisionistas, por abrir el diálogo, para buscar la capacidad de mejora de la Renta Básica que creemos que es posible", y ha avanzado que su formación formulará enmiendas parciales a la propuesta de Podemos en dicha materia.



La diputada de Ciudadanos, Victoria Domínguez, no ha estado presente en la sesión plenaria por encontrarse en situación de baja.

Cabe destacar que la propuesta de Podemos, a desarrollar de 2019 a 2021, plantea una prestación para este último año de 684,08 euros para una persona beneficiaria; de 820,90 euros para una familia de dos miembros; de 889,30 euros si hay tres miembros; de 957,71 euros para una unidad de cuatro miembros; de 991,92 euros de prestación si se dan cinco miembros; y de 1.026,12 euros si hay seis miembros en la familia.

ARGUMENTOS DE PODEMOS

De este modo, en defensa de la propuesta de su partido, el diputado de Podemos Daniel Hierro ha considerado "más que necesaria y más que urgente" la misma porque, para su formación, "la dignidad de las personas se está vulnerando en España y en la región".

Así, tras recordar que la Carta de Derechos Humanos declara que "toda persona tiene derecho a la protección social", ha reiterado que la propuesta de Renta Extremeña Garantizada de Podemos "es necesaria" en el actual "contexto social y económico" en la comunidad.

De este modo, ha incidido en que "Extremadura es una región que por sí sola no crea los puestos de trabajo suficientes", y ha advertido de que "no" se ve "voluntad" por parte del Ejecutivo autonómico para "cambiar" el actual modelo productivo, ante lo cual ha defendido que la propuesta de Renta Extremeña Garantizada que plantea Podemos "es necesaria para que no haya en Extremadura ninguna persona, ninguna familia sin ingresos".

Al respecto, ha alertado de que en la comunidad hay "25.000 personas" que se encuentran "sin ningún ingreso mensual", motivo por el cual ha defendido la idoneidad de la propuesta de su grupo por cuestión "de ética" y de "legalidad".

En este sentido, como "novedades" de la propuesta de Renta Extremeña Garantizada que plantea la formación 'morada', Hierro ha defendido que es "necesario" objetivizar, ha dicho, los umbrales y requisitos necesarios para que alguien pueda cobrar dicha medida; así como también de "complementar" los "empleos que crean pobreza" en la región.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL PP

Asimismo, en defensa a la enmienda de totalidad formulada por el PP y que pedía la devolución de la norma de Podemos, la diputada 'popular' Felisa Cepeda ha indicado que su partido está "a favor" de "una prestación económica que garantice una vida digna", pero "no" con que "se conceda sin control".

Ha defendido así que la Renta Básica debe ser "un medio" para alcanzar la inserción laboral, y no una forma de mantener "subsidiada" a la población.

También ha dicho que la Renta Garantizada de Podemos "es una renta universal que es inviable económicamente" y "persigue un modelo de región" en que la citada renta sea "un sustitutivo del salario". "Va a salir mejor económicamente quedarse en casa por 1.300 y pico de euros que ir a trabajar por 900 euros", ha sentenciado la 'popular'.

Ha preguntado así de dónde tiene previsto sacar Podemos los entre 105 y 120 millones de euros que, según ha indicado, se necesitarían para pagar la Renta Extremeña Garantizada en la comunidad que plantea la formación 'morada'.

Ha considerado, al mismo tiempo, que la propuesta de ley de Podemos "es una farsa", y ha subrayado el "compromiso" del PP con los extremeños que "más lo necesitan" con el "convencimiento" de que el "mejor antídoto" para superar la "exclusión social" es el fomento del empleo.

En este punto, Felisa Cepeda ha recordado que en 2013 un ejecutivo del PP en la región impulsó la ley de Renta Básica como un "derecho subjetivo" y "después de 30 años de gobierno socialista".

Al mismo tiempo, y tras criticar "el impago y la paralización" de la Renta Básica en Extremadura por parte del actual Ejecutivo regional del PSOE, ha incidido en que la propuesta de Podemos "no tiene ninguna posibilidad de solución" a la problemática existente entre familias sin recursos en la comunidad.

PSOE

A su vez, el diputado del PSOE, Carlos Labrador Pulido, ha apostado por "adaptar" a la realidad actual la Renta Básica en la comunidad a través de un "diálogo necesario".

En esta línea, ha indicado que su partido ve "más que necesario" la introducción de "revisiones o modificaciones" en la ley vigente sobre Renta Básica para, con ello, "poder proceder a adaptarla a actual realidad social de la región, pudiendo atender así a ciertos perfiles sociales a los que hasta ahora no llegaba o incidir en cuanto a la flexibilidad de acceso en cuanto a la concreción de los procesos de inserción, o en la objetivación de las valoraciones".

Así, Labrador Pulido ha incidido en que el PSOE apuesta en esta materia por ser "revisionistas, por abrir el diálogo, para buscar la capacidad de mejora de la Renta Básica" como algo "posible", aunque ha añadido que esto no significa que su partido esté "de acuerdo" con el texto propuesto de Podemos.

Con ello, ha avanzado en consecuencia que su formación presentará enmiendas parciales "para intentar cerrar una ley donde este derecho no se convierta en una prestación universal para todos y todas los que lo soliciten" y "donde no falte a la confección del mismo el acompañamiento de un proyecto de inserción".

También ha incidido en que el PSOE apuesta por que la ley sobre dicha temática "responda a la realidad social de la región" con un "coste que sea presupuestariamente asumible".

Asimismo, en cuanto a la enmienda a la totalidad formulada por el PP a la iniciativa de Podemos, el diputado socialista ha entendido que la misma supone "un ataque de celos" de los 'populares', que a su juicio "se siguen considerando los padres de la Renta Básica en Extremadura" cuando "lo hicieron rematadamente mal" en la gestión de la misma.

En este sentido, ha lamentado la "poca sensibilidad" del PP "ante la pobreza y la exclusión social", y ha considerado que "en su día" los 'populares' pusieron en marcha una Renta Básica en la que "no creían" y que "no compartían" por el "miedo a perder los apoyos de sus socios de gobierno de IU".