Vara cree que la Sanidad debe tener una financiación "afectada", "especial" y "suficiente"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que la Sanidad "tiene que tener" una financiación "afectada", "especial" y "suficiente", para poder dar respuesta a las demandas de la ciudadanía, a la vez que ha abogado por un presupuesto sanitario "de Primera" división y por que paguen más los que "más tienen" para que "reciban más los que más lo necesitan".



"La Sanidad española necesita más dinero y yo desde aquí lo digo bien alto y bien claro, queremos tener una Sanidad de Primera división, no la podemos tener con presupuestos de segunda, hay que tenerla con presupuestos de Primera", ha aseverado Vara, para quien "hacen falta" recursos para la Sanidad y éstos "salen de los impuestos", por lo que "tendrán que pagar más los que más tienen para que reciban más los que más lo necesitan".



También ha subrayado que una "adecuada" distribución de los recursos en una sociedad "justa y digna" significa que hay que cuidar "mucho" el sistema sanitario, acerca de lo cual ha detallado que se cuenta con un presupuesto de seis puntos "escasos" del Producto Interior Bruto (PIB) dedicado a Sanidad en España cuando la media de los países del entorno es de ocho puntos, a pesar de lo cual "no tienen una mejor sanidad".



"Entre otras razones", ha añadido, porque los salarios de los profesionales de dichos países son "mucho más altos" y por eso gastan más "pero no tienen una Sanidad mejor" que la española, por lo que ha insistido en la importancia de mejorar los recursos y en que el sistema sanitario necesita "más dinero".



Así, lo ha señalado, en la celebración en el Teatro López de Ayala de Badajoz del XX Día Mundial de Salud Mental en Extremadura.