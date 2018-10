Gobierno informa a Junta y Fempex del programa fomento empleo joven en pequeños municipios

El Gobierno de España ha informado a la Junta y a la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) de las posibilidades del Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros del día 5 de octubre para financiar proyecto de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo, por importe de 80 millones de euros, dirigidos a afrontar el Reto Demográfico en los municipios de menor población.



En concreto, la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, y el secretario de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor, han mantenido una reunión este lunes en la sede de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, con la titular de la misma, Begoña García Bernal, la directora general de Emergencias y Protección Civil y el secretario general de la Fempex, Miguel Ruiz Martínez, para tal fin.



Este programa del Ministerio de Política Territorial y Función Pública se enmarca en la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, con la que el Gobierno de España quiere impulsar una línea de fomento de la actividad económica y la mejora de la capacitación laboral para dinamizar los territorios con mayores desafíos demográficos, como el envejecimiento de la población y el despoblamiento territorial, centrada en los municipios de menores dimensiones demográficas.



Así pues, las ayudas irán destinadas a incentivar y promover proyectos que aumenten la empleabilidad y el emprendimiento de las personas jóvenes que habiten o vayan a habitar en municipios que no formen parte de una gran área urbana y que tengan una población inferior o igual a 5.000 habitantes, o una población comprendida entre los 5.001 y los 10.000 habitantes con un saldo demográfico negativo.



Las entidades beneficiarias podrán ser las Diputaciones Provinciales,ayuntamientos de municipios con población igual o inferior a los 10.000 habitantes, Consejos Comarcales u otras entidades locales que agrupa varios municipios, así como organismos autónomos vinculados o dependientes de cualquiera de las entidades locales territoriales citadas.



De este modo, las ayudas se financiarán mediante recursos del Fondo Social Europeo y el presupuesto asignado asciende a 80 millones de euros, según ha informado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa.



Los destinatarios finales de las actividades subvencionadas serán las personas jóvenes, mayores de 16 y menores de 30 años, incluidas las personas con discapacidad, no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación, independientemente de su nivel formativo y que estén inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo.



POLICÍAS LOCALES Y OTROS TEMAS



Asimismo, en la reunión se ha abordado también otros temas de interés para los municipios extremeños, especialmente la problemática de la próxima jubilación de un número significativo de policías locales de los ayuntamientos extremeños.



El representante de la Fempex ha trasladado al Gobierno su preocupación por esta situación y se analizaron las peculiaridades de este problema en Extremadura.



Finalmente, tanto la delegada del Gobierno como el secretario de estado trasladaron su disposición a buscar soluciones ante la situación que se puede plantear.