Vara defiende "oportunidad" de migraciones para hacer frente al desafío envejecimiento

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido este viernes la "oportunidad" que las migraciones representan para hacer frente al desafío del envejecimiento de la población en Europa.



El jefe del Ejecutivo regional ha realizado estas declaraciones en Mérida, en la clausura del I Congreso Internacional de Periodismo y Migraciones, un acto que también ha contado con la presencia de la portavoz y responsable de Relaciones Institucionales de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, entre otras autoridades.



Así, el máximo mandatario extremeño ha destacado que el mundo se debate en la actualidad en una situación en la que se mezcla "el populismo, el nacionalismo, la xenofobia y el racismo" y ha afirmado que más allá de estos "discursos simplistas", de lo que se trata es de decir "si se está de acuerdo o no con que la gente muera en el Mediterráneo, si se está a favor o en contra de que haya vidas de segunda o de tercera" y que, por ende "aumente el racismo, desaparezcan las ideologías y aparezca solo la lucha contra lo diferente".



"Deberemos acostumbrarnos a vivir en un mundo en el que haya gente que no opine como nosotros, no tenga el color de nuestra piel o no hable nuestro idioma, pero que tienen absolutamente los mismos derechos que tenemos los demás", ha afirmado Fernández Vara, quien ha lamentado la "simplificación" de los discursos que tienen que ver con las migraciones que se basan en "afirmaciones banales", según ha informado la Junta en una nota de prensa.



ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN



En este sentido, el presidente extremeño ha considerado que Europa necesitará población de otros países, habida cuenta del envejecimiento de su población, si se quieren seguir manteniendo los actuales sistemas de protección social, como por ejemplo los sistemas de pensiones, por lo que ha aseverado que las migraciones "no son un problema, sino que serán la solución aunque haya gente que no quiera aceptarlo".



A su vez, Fernández Vara ha añadido que ello no quiere decir que "se abran las puertas y se conceda documentación a todo el mundo", pero ha subrayado que este desafío debe ser afrontado "de manera conjunta y no a través de análisis simplistas".



"El mundo tiene la obligación de pensar, el pensamiento crítico es imprescindible", ha asegurado Fernández Vara, quien ha apostillado que quienes tienen la posibilidad de tener acceso a los medios de comunicación deben advertir de que tal y como se avanza en la actualidad "la civilización no va bien".



También ha destacado que los desafíos actuales son la "base esencial" de la convivencia de los próximos años, por lo que ha abogado por que los programas electorales de los partidos políticos contemplen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque de lo que se trata es de "tener un mundo habitable o no, lleno de oportunidades o desastres".



PERIODISMO LIBRE



En este contexto Fernández Vara ha defendido la importancia del periodismo y ha destacado que si existe esperanza en esta democracia es precisamente por "la libertad de expresión, de pensamiento y de prensa".



Así, ha indicado que en el momento actual de "inundación de información", el papel del periodista es "clave" para que aflore la verdad, para conocer el "cómo, el qué y el porqué de lo que ocurre".



El jefe del Ejecutivo autonómico ha explicado que en este marco desde la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid) se ha trabajado en foros como éste para ir más allá de los proyectos tradicionales de cooperación y actuar de forma transversal.



De este modo, ha manifestado que el periodismo no es solo un catálogo de noticias, sino que éstas deben ser revestidas con análisis, al tiempo que ha considerado clave aspirar a la igualdad de todos los hombres y mujeres.



Y es que "los proyectos de felicidad son proyectos a los que se debe aspirar, pero la felicidad de unos no puede ser construida sobre la infelicidad de otros", ha afirmado el presidente de la Junta de Extremadura, quien ha subrayado que se debe trabajar por conseguir una prosperidad compartida pensando "más allá de las fronteras de cada uno, aunque no de votos, porque la bandera de la igualdad no vende tanto, pero eso no quiere decir que no merezca la pena luchar por ella".