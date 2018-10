Unai Sordo critica los "mensajes cruzados" del Gobierno en materia de pensiones

Ep

El secretario confederal de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha criticado los "mensajes cruzados" del Gobierno de España en materia de pensiones, acerca de las cuales ha defendido que se revaloricen en base al IPC y que se abra "inmediatamente" el debate sobre la mejora de los ingresos del sistema público de dicha materia.



"Nos preocupa la sensación de mensajes cruzados que empieza a dar el Gobierno en materia de pensiones, nos preocupa que la ministra de Economía, Nadia Calviño, hiciera unas declaraciones sobre la imposibilidad o sobre la no apuesta del Gobierno por la revalorización de pensiones en base al IPC", ha reconocido Sordo, que ha exigido "claridad" porque en esta materia "una de las peores cosas que se pueden hacer es lanzar incertidumbres a la sociedad".



Así se ha pronunciado después de que la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, haya defendido este pasado martes la necesidad de tener en cuenta otros parámetros además del IPC para actualizar las pensiones y, entre ellos, haya enumerado la evolución demográfica, el nivel salarial de los trabajadores o la tasa de reposición.



A juicio de Unai Sordo, el sistema de pensiones "tiene futuro" y "es viable si hay recursos para que lo sea", sobre lo cual ha abogado por que "sobre todo tiene que generar confianza" en los pensionistas actuales y próximos "si de verdad se trata de defender un sistema público y de reparto como Comisiones Obreras plantea".



"Los mensajes contradictorios no son buenos y hay que definirse, hay que definirse y hay que decirle a la gente la verdad", ha aseverado Sordo, que ha apuntado en referencia al Gobierno y el conjunto de grupos políticos que "hay que decir" que las pensiones, como defiende CCOO, se tienen que revalorizar en base al IPC "ahora y en el futuro" y que hay que revertir la reforma realizada por el Gobierno del PP de 2013.



También ha expuesto que, si las pensiones se revalorizan en torno al IPC y si en los próximos años habrá más pensionistas que cobren más pensiones y durante más tiempo, se incrementará de forma "muy importante" el gasto en pensiones, un aspecto que "ya" se sabía y acerca del cual ha planteado que se abra "inmediatamente" el debate sobre la mejora de los ingresos del sistema público de pensiones.



En este sentido, ha citado medidas que pueden mejorar los ingresos del sistema que "están puestas encima de la mesa" como el destope de las bases máximas de cotización, incremento del salario mínimo interprofesional, equiparar lo que cotiza el régimen de autónomos al general de la Seguridad Social o que los gastos de funcionamiento del Ministerio y la Tesorería General se deriven a los presupuestos generales del Estado "en vez de pagarlo de la caja".



"Estas medidas casi corregirían ya hoy el déficit de 18.000 millones que tiene la caja de la Seguridad Social, por tanto hay que decirle a la gente la verdad, que no se pueden mantener las pensiones si no se mejoran los ingresos, pero que hay que mejorar los ingresos y que el debate de fondo es cuánto se gasta en este país en pensiones", ha abundado, para reiterar su petición de "claridad" al Gobierno aunque es "consciente de la dificultad de gestión política" por la "fragmentación" y cómo se ha producido el cambio de ejecutivo.



DEVALUACIÓN Y MEJORA SALARIAL



Así lo ha señalado Unai Sordo este miércoles en una rueda de prensa, acompañado de la secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, antes de intervenir en Badajoz en una asamblea sindical de delegados del sindicato en la región.



En su intervención, Sordo ha subrayado que las "dos grandes áreas de prioridades" de CCOO para este curso pasan, junto con la reforma de las pensiones, por un "importante" incremento de salarios en los dos próximos años, a la vez que ha lamentado sobre estos últimos el "intenso" proceso de devaluación salarial sufrido en España desde hace casi una década y producto de una serie de circunstancias entre las que ha situado las reformas de los últimos años y, particularmente, la laboral.



En su opinión, la mejora de los salarios debe pasar por el desarrollo del acuerdo por el empleo y la negociación colectiva suscrito con las organizaciones empresariales en julio, que recogía una "doble reivindicación" que, para CCOO será "prioritaria": "una la subida salarial que tiene que estar en los convenios en torno al 3 por ciento y otra que es muy importante y que en territorios como Extremadura es particularmente importante, que es situar el salario mínimo de convenio en 14.000 euros".



Un "reto" que "no es sencillo" porque están "percibiendo una resistencia" en las organizaciones empresariales a la hora de cumplir dicho acuerdo, y ante el cual CCOO "va a dar la batalla" en 2018 y 2019 en los convenios colectivos que se renueven durante este último año dado que una "parte no menor" de la población trabajadora en España y Extremadura está "por debajo" y "a veces bastante por debajo" de los 1.000 euros de salario mensual y "porque es de justicia".



También ha hecho hincapié Unai Sordo en que, para que el incremento salarial llegue al conjunto de los trabajadores, "hace falta revertir la reforma laboral" y cambiar "aspectos centrales" de la misma, como que "no pueda ser posible" ni "legal" la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales.



"El Gobierno de España no puede refugiarse en que no tiene mayorías políticas para hacerlo y no puede refugiarse primero porque no es verdad, y segundo porque si no tiene mayorías políticas para hacerlo habrá que preguntarse entonces para qué gobierna", ha sostenido el secretario confederal de Comisiones, para quien el Ejecutivo de Pedro Sánchez "sí tiene mayoría para derogar aspectos centrales de la reforma laboral" y "no puede esperarse más".



De igual modo, ha advertido de que, si siguen observando en las patronales "resistencia" a aplicar los 14.000 euros como salario mínimo de convenio, se desvincularán "también" de dicho acuerdo y exigirán al Gobierno una subida "relevante" del Salario Mínimo Interprofesional para 2019. "Que se retrate todo el mundo, que el conjunto de los grupos, en vez de tanta confrontación territorial, hablen de los salarios de la gente que menos tiene", ha apostillado.



"EL MOMENTO" DE CCOO



Por su parte, Encarna Chacón ha explicado que han convocado esta asamblea porque, para CCOO, "éste es el momento de ser más y de ser más fuertes" al estar en un proceso en el que los trabajadores van a decidir quiénes son sus representantes sindicales, sobre lo cual ha defendido que son el "primer" sindicato en el país y quieren "seguir siendo" el primero en Extremadura.



"Tenemos los instrumentos suficientes para poder mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía como trabajadores y, también por supuesto, las condiciones laborales en los centros de trabajo", ha señalado Chacón, para resaltar las "dos apuestas importantes" que Comisiones Obreras "ha defendido" y seguirá haciéndolo en la región, el salario mínimo interprofesional y el acuerdo de empleo y negociación colectiva.



Sobre este último, ha indicado que en la comunidad hay 51.000 personas que trabajan a jornada completa con sueldos inferiores a 14.000 euros anuales y que, con la "lucha" de CCOO y la "negociación permanente" que mantienen, conseguirán que puedan cobrar por encima de esa cuantía, ha apuntado.