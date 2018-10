Vara reafirma que el Gobierno "no puede someterse al chantaje de los independentistas"

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reafirmado este miércoles que el Gobierno central "no puede someterse bajo ningún concepto al chantaje de los independentistas", después de que el presidente catalán, Joaquím Torra, diera un mes al Ejecutivo para proponer un referéndum.



Ante este "ultimátum" de Torra, el presidente extremeño ha considerado que el Gobierno "ha contestado como tiene que contestar", tras lo que ha apuntado que "podrá haber elecciones, podemos llegar incluso a perder el Gobierno, pero no va a haber referéndum sencillamente porque la Constitución no lo permite", ha destacado Fernández Vara en una entrevista en 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco, recogida por Europa Press.



En cualquier caso, ha añadido que si los independentistas quieren que haya referéndum, "y lo podrá haber en el futuro", les ha instado a que "entren en el juego democrático que consiste en cambiar la Constitución de acuerdo con la propia Constitución", algo que ha lamentado que "parece que no interesa".



Por eso, el dirigente socialista extremeño ha instado a "volver al origen", que está en que "lo que los independentistas quieren, se puede hacer, pero para eso hay que cambiar la Constitución", y tendrán que será "el conjunto de los españoles los que decidamos si se cambia o no la Constitución".



Fernández Vara ha achacado esta reacción del presidente catalán al "roto que se había abierto el día anterior", porque en los incidentes del 1 de octubre "habían abucheado al señor Torra y le habían pedido la dimisión, y ante esa realidad, responden de esa manera".



Por eso "si mañana cambia" esa situación, "harán cosas distintas", ya que los responsables del Gobierno catalán "no están en la dinámica de construcción en la que estamos el resto, y de convivencia y de intentar dialogar", sino que están "en la dinámica de permanente confrontación, y todo lo que hacen sirve a esa dinámica", ha dicho.



APLICACIÓN DEL 155



Respecto a la petición de partidos de la oposición de que se aplique el artículo 155, Fernández Vara ha rechazado que este artículo "se pueda aplicar preventivamente, porque la aplicación preventiva del 155 es discrecional", mientras que "cuando se rebasa la legalidad, la aplicación del 155 es objetiva".



En este punto, Fernández Vara ha recordado que el pasado año el artículo 155 de la Constitución España "se tomó cuando el Gobierno quiso", y el entonces líder de la oposición Pedro Sánchez, le dio su apoyo al Gobierno del PP, por lo que ha apuntado la "diferencia de actitud" con la que tiene en la actualidad la oposición.



A su juicio, "el problema no es solo el que podemos tener en Cataluña", sino que hay fuerzas políticas en la oposición que "se han desentendido completamente de cualquier esbozo de gobernabilidad en España", tras lo que ha aseverado que los partidos "que quieren ser de gobierno tienen que entender que en momentos excepcionales hay que tomar decisiones excepcionales", ha dicho.



Así, el dirigente socialista extremeño ha recordado que hace dos años el PSOE "se abrió en canal, se desangró para que España tuviera gobierno", ya que entendía que "los intereses del país estaban por encima" de los del propio partido, tras lo que ha planteado si en la situación actual "¿no se le puede pedir nada al resto de fuerzas políticas hoy en la oposición?"



Por eso, ha planteado Vara si en la actualidad esos partidos "¿no están dispuestos a hacer el más mínimo esfuerzo porque los independentistas no tengan la clave en todas y cada de las decisiones que se tomen?", ha planteado Vara a los partidos de las oposición



Fernández Vara ha considerado que esta situación "no se puede ver desde la normalidad", ya que "no hay una Cataluña" sino "dos realidades incontestables", una primera que "tiene el gobierno de la Generalitat, que ha decidido ser gobierno solo de una parte" de la comunidad, y que "sabiendo las consecuencias que tiene incumplir las leyes y cometer presuntos delitos, han decidido seguir por el camino pero sin cometer delitos".



Una forma de actuar que "no es fruto de la casualidad", sino que "obedece a un plan clarísimo", tras lo que ha considerado que en la actualidad el independentismo está "descabezado", lo cual "hace que Puigdemont quiera mantener un férreo control sobre todo lo que se haga"



Finalmente, Fernández Vara ha querido recordar también a los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil "que salieron como perros de los hoteles de Cataluña" hace un año, algo que a su juicio "es necesario poner en valor", ya que "se jugaron el pellejo intentando defender el orden constitucional".



1.400 MILLONES PARA CATALUÑA



Por otra parte, y tras la concesión del Gobierno central de 1.400 millones de euros a Cataluña para infraestructuras y Mossos, Fernández Vara ha defendido que "en España no se puede dar ni un solo euros a nadie que no esté en los Presupuestos Generales del Estado o en el modelo de financiación" autonómica.



Así, ha señalado Vara que "una cosa es que esos 1.400 millones se vendan como algo nuevo que se le da a Cataluña, y otra cosa bien diferente es que eso esté en el modelo de financiación, que no es verdad, o en los PGE", ya que en ese caso "poco habría que decir".



En ese sentido, el presidente extremeño ha señalado que "lo que se puedan llevar los demás, poco me importa", tras lo que ha defendido a Extremadura "llegue lo que merece y lo que necesita", tras lo ha rehusado "entrar en una confrontación interna entre comunidades autónomas", ya que "no hay manera más fácil de romper este país".