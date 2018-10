Podemos exige a la Junta que entienda que "problema" del calor en aulas es "intolerable"

Ep/Rd

El secretario general de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén, ha exigido a la consejera de Educación y Empleo de la Junta, Esther Gutiérrez, que entienda que el "problema" del calor en las aulas en la región es "intolerable" y que "rectifique" su actitud en este tema y, en consecuencia, aporte "soluciones".



Además, y al hilo de la reunión prevista este martes, día 2, entre la consejera y la Coordinadora Estudiantil para abordar dicha situación de calor en las aulas extremeñas, Jaén ha reclamado también a Esther Gutiérrez que "pida perdón" al "colectivo", en alusión a la negación de que hubieran sido atendidos alumnos recientemente como consecuencia de las altas temperaturas.



En la misma línea, ha defendido que la propuesta de Podemos sobre climatización de centros educativos "públicos" con técnicas bioclimáticas que superó la pasada semana el debate de totalidad en la Asamblea, y que continúa su tramitación parlamentaria ahora en comisión y posteriormente en fase de enmiendas parciales antes de su aprobación definitiva en la Cámara regional, si procede, "perfectamente se podría llevar a cabo" desde el punto de vista presupuestario a través del Plan de Infraestructuras Educativas de la comunidad.



"Tanto la consejera de Educación y Empleo como una diputada del PSOE en el último pleno (de la Asamblea) insistieron en que el problema del calor de las aulas es una cuestión menor y que no merecía la pena el gasto que estamos planteando nosotros (Podemos) para solucionar una cosa que apenas es de unos días", ha dicho en rueda de prensa este lunes en Mérida el secretario general de Podemos en Extremadura.



Asimismo, ha advertido de que si Esther Gutiérrez va a acudir a la reunión con la Coordinadora Estudiantil con esa "actitud", entonces "lo mejor es que ni tan siquiera vaya".



En este sentido, ha considerado que Esther Gutiérrez "tiene que entender que pasar calor en un aula y tener a los críos y a los docentes sudando para estar en clase es intolerable en el año 2018", confiando en que la consejera "rectifique esa actitud y que se dé cuenta de que no tienen en absoluto por qué pasar calor ni frío en las aulas".



También, sobre la propuesta de Podemos de climatización de centros, Álvaro Jaén ha incidido que "la nuestra es la pública. Nosotros apostamos por la pública y más en Extremadura, donde fruto de nuestra dispersión, de la población envejecida y la escasísima renta per cápita tenemos una dependencia extraordinaria de los servicios públicos, tanto educativos como sanitarios", añadiendo que "nuestra apuesta es por lo público".