Vergeles espera que no tenga "recorrido" la remisión a la Fiscalía tema ambulancias

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha indicado que espera que "no tenga ningún recorrido" la remisión por parte del PP de Extremadura a la Fiscalía de la investigación sobre el concurso público del transporte sanitario terrestre en la región.



En este sentido, Vergeles ha mostrado "todo el respeto del mundo a la justicia" y ha añadido que si el PP cree que de la comisión de investigación se derivan "determinadas irregularidades" o cuestiones que a ellos le hacen "sospechar que sea delito" hacen "bien en llevarlo a Fiscalía y que esto se aclare de la mejor forma posible".



No obstante, el consejero extremeño ha resaltado la "total tranquilidad" del Ejecutivo regional, ya que se cuenta con una sentencia donde se establece que este concurso ha sido "totalmente transparente y totalmente limpio".



De esta forma, se ha referido al hecho de que el Grupo Parlamentario Popular haya remitido este miércoles a la Fiscalía Superior de Extremadura las conclusiones de la 'Comisión no permanente de investigación sobre el concurso público del servicio de transporte sanitario terrestre en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud', para que dirima si las actuaciones que se desarrollaron son constitutivas de delito o no.



"Esto ya es muy viejo (la remisión a la Fiscalía), ya lo habían anunciado cuando terminó la comisión de investigación, yo pensé que ya lo habían llevado. Me sorprende que haya sido ahora cuando lo han llevado", ha aseverado el consejero.