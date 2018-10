La propuesta de ley del PSOE de Garantía de la Autonomía Municipal continúa su tramitación

Ep

La diputada del PSOE María Teresa Macías ha sido la encargada de presentar esta norma en el pleno que, persigue garantizar mejores servicios públicos a los extremeños y hacer "más eficaz" el reparto competencial de las instituciones de la región.



Asimismo, ha remarcado que es un "compromiso" del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que los ayuntamientos tengan mayor autonomía, además de poner en valor que los consistorios son las entidades que detectan las primeras necesidades de los ciudadanos y son los que "tienen que dar la cara".



Por otra parte, Macías ha incluido entre las novedades que contempla la propuesta de ley la puesta en marcha de un mecanismo de resolución de conflictos, con el objetivo de facilitar un sistema de entendimiento antes de llegar a la resolución judicial de los mismos, o la creación del Consejo de Política Local.



Asimismo, ha considerado que esta norma es una ley "de futuro" en la que tienen que trabajar los grupos, además de resaltar que la misma no es sencilla pero su complejidad no va a ser mayor que la que tienen las instituciones municipales, ha dicho.



También ha expuesto la diputada socialista que la propuesta de ley de Garantía de la Autonomía Municipal no se olvida del papel de las diputaciones provinciales ni de las mujeres, además de atender las indicaciones de la Carta Europea de Autonomía Municipal.



En este sentido, María Teresa Macías ha recalcado que su grupo busca un "amplio consenso" en torno a esta norma y ha invitado a los grupos a trabajar para mejorar el texto, que necesita de una mayoría absoluta para ser aprobado.



"JUSTO SITIO" A LOS AYUNTAMIENTOS



De la misma manera, Macías ha destacado que la propuesta de ley presentada por su grupo busca dar su "justo sitio" a los ayuntamientos en una relación "de tú a tú" con la administración regional, además de ser una ley "de presente y futuro" y tener una "vocación clara" para avanzar y responder a las exigencias de la sociedad, que exige una administración ágil y que dé respuesta a sus demandas.



En resumen, la propuesta de ley de Garantía Municipal se sustenta en el establecimiento del régimen de competencias propias municipales; un sistema de garantía de la autonomía municipal; y un sistema de financiación articulado para los ayuntamientos.



TURNO DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, tanto el portavoz de Podemos, Álvaro Jaén, como el del PP, Saturnino López Marroyo, han anunciado que sus formaciones trabajarán en la presentación de enmiendas parciales para mejorar el texto presentado por el PSOE.



Así, Jaén, en su intervención, ha mostrado su acuerdo con la importancia que tiene en la región el municipalismo, aunque ha destacado que para que se pueda consolidar como un proyecto básico necesita suficiencia financiera y que "no tenga las manos atadas".



En este punto, ha advertido de que los "yugos" que podrían establecer las leyes nacionales podrían dejar a esta ley "prácticamente en la nada", además de criticar que la reforma de la Constitución puso a los consistorios "a los pies de los caballos", ya que están prácticamente "controlados" a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.



De la misma manera, el portavoz de Podemos ha incidido en que la norma contiene "avances" aunque ha recalcado que presentarán enmiendas parciales a la misma porque si se quedase como está tendrá "muy poco recorrido".



Finalmente, ha considerado necesario que la norma se trabaje con los afectados, al igual, ha dicho, que hizo el País Vasco, comunidad que invirtió cinco años, mientras que ha criticado que en Extremadura se quiere llevar a cabo mediante una tramitación "exprés".



Finalmente, el diputado del PP Saturnino López Marroyo también ha anunciado que su grupo presentará enmiendas parciales y ha criticado que la propuesta de ley del PSOE "fusila sin piedad y a bocajarro" las leyes de Andalucía y el País Vasco, además de indicar que no pasaría el filtro antiplagio.



En este sentido, ha pedido al PSOE que "no sea tan arrogante", porque esta ley "llega tarde" y prueba de ello, ha dicho, son las "prisas con la que viene", toda vez que la consejera la había presentado como un proyecto de ley que meses después se ha convertido en propuesta de ley, además de lamentar que los ayuntamientos no han sido consultados.



Por ello, López Marroyo ha asegurado que el Grupo Parlamentario Popular participará "activamente" y presentará todas las enmiendas parciales que consideren oportunas tras finalizar el periodo de comparecencias.