La patronal extremeña CREEx cree "muy positiva" la cifra de afiliados

El secretario general de la Confederación Regional Empresarial de Extremadura (CREEx), Francisco Javier Peinado, ha valorado de forma "muy positiva" el incremento de afiliados a la Seguridad Social en la comunidad, así como el descenso del número de desempleados, si bien ha reconocido que esperaba que este último dato fuera "mejor".



En este sentido, Peinado ha argumentado como posible causa de esta cifra el "retraso de las campañas" agrícolas, lo cual "lleva a pensar que seguramente" se puedan ver "más positivos en el sector durante los meses de agosto y septiembre".



El secretario general de la CREEx también se ha referido a la creación de empleo que han mostrado los sectores de la industria y la construcción, que, "aunque tarde", ya ofrece "un reflejo en las cifras extremeñas de cierta mejoría y recuperación" que espera que sea "aún mejor a finales de este año",.



Finalmente, Peinado ha indicado que la economía "aún no tiene el ritmo" que le gustaría, si bien considera que "cada vez avanza más" por lo que los empresarios están "más esperanzados".



No obstante, ha recordado que debido a la configuración del tejido productivo en Extremadura "hay sectores con un peso muy importante que no pueden mantener la mano de obra durante todo el año y se ven abocados a la temporalidad".