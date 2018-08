UGT advierte de la "parcialidad, temporalidad y bajos salarios" de los contratos

El secretario de Formación y Empleo del sindicato UGT Extremadura, Teodoro Casares, ha señalado que aunque las cifras de paro registrado el pasado mes de julio "no dejan de ser buenas", detrás se encuentran contrataciones caracterizadas por la "parcialidad, temporalidad y bajos salarios".



"No debemos caer en la autocomplacencia y pensar que todo va bien y que volvemos a la situación anterior a la crisis. Nada más lejos de la realidad", ha subrayado Casares este jueves en rueda de prensa para valorar los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Entrando en el análisis de los datos, ha destacado que en los primeros tramos de edad las mujeres doblan a los hombres en el número de desempleadas. Sin embargo, subraya que una de las causas más importantes de la bajada del paro es que "un gran número de mujeres ha encontrado empleo".



Sin embargo, se trata de un tipo de empleo que este colectivo "desempeña habitualmente", y que son "más precarios, los peor pagados y los que tienen el mayor índice de temporalidad".



Por otra parte, resalta la escasa formación de la mayoría de los desempleados, en concreto el 72,13 por ciento de los parados de la región tienen una titulación inferior al Bachillerato, por lo que ha reclamado "una labor muy importante en la formación y cualificación".



Analizando los datos por sectores, ha apuntado que la mayor parte del empleo generado el pasado mes es "estacional, vinculado a las campañas agrícolas, de vacaciones o sustituciones en el caso del empleo público".



"Se contrata por campañas, ya sean agrícolas, turísticas o sustituciones en el sector público y cuando estas acaban, estos trabajadores pasan a engrosar, de nuevo, las cifras del paro", ha remarcado Casares.



En cuanto a los contratos, el representante sindical señala que se han "disparado en los últimos meses", algo que debería ser "fantástico" para una comunidad en el que los porcentajes de paro son los más altos del país, pero una vez analizados al detalle se vuelve a "al desánimo y la decepción", en tanto que los que más aumentan son los realizados por tiempo parcial.



Ante estas cifras, el sindicato vuelve a reclamar la recuperación de las condiciones del contrato de relevo, "que existían antes de su modificación para permitir que los mayores trabajen menos horas en su jornada y así, poder enseñar a los jóvenes a desarrollar su labor en ese mismo puesto de trabajo".



También insta a un cambio en el modelo productivo de la región para que no esté "tan basada en los sectores agrarios de comercio y hostelería que de por si tienen mucha temporalidad y estacionalidad".



Finalmente reclama un plan de industrialización que pasa por "una defensa a ultranza de las infraestructuras" en Extremadura que acabe "de una vez por todas con el aislamiento, la precariedad y temporalidad en el empleo".