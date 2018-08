El PSOE reclamará más infraestructuras y un plan de empleo para Extremadura

Ep

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Carlos Labrador ha valorado el descenso del paro registrado en Extremadura el pasado mes de julio en 781 personas, que deja datos "esperanzadores" en la comunidad al situar el número total de desempleados en los niveles de hace una década, al tiempo que ha destacado el incremento en el número de cotizantes a la Seguridad Social.



Un descenso el registrado en julio que encadena así seis meses consecutivos de bajadas, lo cual no supone que los socialistas extremeños abandonen la reivindicación al Gobierno central de Pedro Sánchez para que invierta en infraestructuras en la región para que pueda competir en igualdad de condiciones con el resto del país, así como que ponga en marcha un plan de empleo especial para que las cifras de paro en Extremadura se aproximen a la media nacional.



Según ha indicado Labrador en rueda de prensa, son datos "bastante buenos", en tanto que reflejan un descenso en el número de desempleados de 8.762 personas en el último año, que sitúan el total de parados en cifras similares a las de hace una década, con una cifra global en 97.119, después de que el pasado mes de junio rompiera la "barrera psicológica" de los 100.000 desempleados.



Son, por tanto, datos "esperanzadores para el futuro" de esta región, que asimismo evidencia que "se están haciendo las cosas bien en Extremadura". No obstante, ha señalado que los socialistas no son "conformistas" con unos datos que, al contrario, han de servir de "estímulo para seguir trabajando por esos más de 97.000 extremeños que aún siguen buscando un empleo".



Con respecto al desglose de las cifras publicadas este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha destacado que se producen descensos en dos colectivos que "históricamente han sido desfavorecidos", como son las mujeres, que registran una bajada de casi un 2 por ciento, con 716 menos en las listas de paro, y en el de mayores de 45 años, con un descenso de 728 respecto al mes pasado.



También se ha referido a los descensos producidos en todos los sectores excepto a la agricultura, debido, según ha explicado, a la finalización de las campañas agrarias habituales en el mes de julio en varias comarcas de la región.



Igualmente, ha resaltado la subida experimentada en la afiliación a la Seguridad Social, acercándose la cifra global a los 400.000 cotizantes en la región, con casi 5.000 más que hace un año, lo cual es "un dato muy importante".



El parlamentario del PSOE ha apuntado que estos datos vienen a demostrar que tanto la Junta como el tejido empresarial extremeño están "creando empleo", lo cual va servir de "acicate para que los socialistas, por responsabilidad y compromiso con esta tierra", sigan reivindicando ante el Gobierno central "esas infraestructuras tan necesarias para Extremadura para ser más competitivos y poder competir con otras comunidades autónomas", y un plan especial de empleo "tan necesario para seguir luchando contra el desempleo".



Dos medidas de apoyo a la comunidad extremeña que "en los últimos años y de una manera sistemática negó el gobierno de Rajoy", y que ahora los socialistas confían en la "sensibilidad" del Ejecutivo de Pedro Sánchez para que "finalmente" se pueda contar con ellos.



Por último, ha subrayado que es "significativo" que con respecto al mes anterior, porcentualmente los contratos indefinidos han superado a los temporales, lo cual evidencia que "se está mejorando en la calidad del empleo en la región".