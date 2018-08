Vara destaca que Navarro esté en el "núcleo de decisiones" sobre el futuro de Almaraz

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que el nombramiento del exconsejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, como presidente de la empresa pública Enresa le produce "bastante tranquilidad" teniendo en cuenta que se sitúa así en el "núcleo de decisiones" que tendrán que tomarse próximamente sobre el futuro de las centrales nucleares.



Preguntado por el nombramiento del ya exconsejero en una comparecencia en Mérida, ha dicho que, en primer lugar, "significa que al frente de una de las principales empresas públicas del país se sitúa una persona enormemente capaz y conocedora desde el minuto uno de lo que tiene entre manos".



Asimismo, supone "colocar a un extremeño, con pleno conocimiento de causa, en el núcleo de decisiones que tendrán que tomarse en los próximos años en España". Así, y una vez confirmada la propuesta de Navarro a la presidencia de Enresa, ha reconocido que al conformarse el nuevo Gobierno del socialista Pedro Sánchez "tenía muy claro dónde quería que hubiera dos extremeños".



Estos dos puestos eran, ha señalado, las empresas públicas Cetarsa, donde ha sido nombrado al frente de la misma Juan Andrés Tovar, y la propia Enresa, cuya presidencia será ocupada por el hasta ahora consejero extremeño.



Así, sobre el futuro de las centrales nucleares, y sobre la de Almaraz en particular, ha reiterado que hay que "abrir un diálogo sincero y franco de todas las partes afectadas, para que este país no legisle a golpe de intuición ni de invención, sino que defina cuál va a ser su mapa energético de futuro, y en base a esto se establezca un calendario adecuado de finalización de la vida de las centrales nucleares".



Se trata, ha añadido, de "energías del pasado a las que hay que buscar alternativas de futuro", al tiempo que ha reiterado que, no va a permitir que se cierre Almaraz mientras "no haya alternativas claras".



"Que quien vaya a estar en el mundo de las decisiones y de las alternativas sea quien ha sido consejero de Economía e Infraestructuras, me da bastante tranquilidad", ha recalcado.