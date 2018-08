Los niños extremeños quieren ser de mayor futbolistas y las niñas profesoras

Ep



Los niños extremeños sueñan con ser futbolistas (19,5%), policías (11,6%), profesores (9,9%) y youtubers (6,5%) mientras que las niñas siguen deseando ser profesoras (29,5%), veterinarias (10,2%), doctoras (8,1%) y policías (7,2%).



Asimismo, tanto ellos como ellas tienen claro que el día de mañana tendrán que trabajar mano a mano con robots en igualdad decondiciones (60,1%) e incluso el 14% cree que habrá más robots que personas trabajando, según la Encuesta Adecco 'Qué quieres ser de mayor'.



Por otro lado, lo que parecen tener claro los encuestados es lo que no quieren ser en el futuro. Y una edición más, es la profesión de político la que menos adeptos tiene pues un 19,9 por ciento de los encuestados no querría serlo de mayor.



A esta le siguen otras como barrendero (14,3%), cualquier otroempleo que no sea el que quieren desempeñar de mayores (13,6%), médico (8,6%), camarero (4,9%) o enfermero (3,7%).



Además, los niños y niñas encuestados en Extremadura no querrían ser ladrones, reyes, cabreros, alcaldes o presentadores de conocidos reality shows.



Además, si tuviesen que elegir ya quién sería ese jefe ideal con el que trabajar en el futuro, los chicos de la región preferirían ponerse a las órdenes de deportistas de élite como Cristiano Ronaldo (15,3%) o Leo Messi (12,6%) mientras que ellas no quieren tener jefe (14,6%) o se pondrían a las órdenes de la cantante colombiana Shakira (11,8%).



Para los niños y niñas extremeños el aspecto más importante para ser feliz en el trabajo es disfrutar de un buen ambiente laboral y de una buena relación con los compañeros, como lo cree el 25,5 por ciento.



En segundo lugar, "que te guste tu trabajo" es la respuesta más habitual entre los encuestados (15,9%), seguido de percibir un buen salario (12,5%). También, un 11,9 por ciento opina que lafelicidad laboral depende de la actitud que uno adopte ante el trabajo y un 7,3 por ciento piensa que lo importante es recibir un buen trato.



Asimismo, sobre el salario que querrían ganar el día de mañana las diferencias son abismales. Los chicos piden cantidades millonarias al mes (25%) mientras que las niñas votan un sueldo medio de entre 500 y 1.000 euros mensuales (11,6%).



ENTREVISTA DE TRABAJO



Por su parte, y en cuanto a lo que más destacarían en una entrevista de trabajo son, un año más, las características que componen su personalidad (32,5%). Así, se describen como buenas personas, simpáticos, amigables, sociables, puntuales, sinceros o leales.



Después, destacarían las competencias o habilidades de las que hacen gala (19,8%): creatividad, inteligencia. Esto da paso a la actitudque adoptarán ante el trabajo (10,6%): "lo haré bien", "seré muy trabajador", "no me rendiré nunca", y un 8,8 por ciento reconoce que no sabe de qué hay que hablar en estas entrevistas.



Otro dato a tener en cuenta de la encuesta de Adecco es que, este año, tanto chicos como chicas prefieren dedicar la jubilación a viajar, como afirma el 21,5 por ciento de ellas y el 15,8 por ciento de ellos.



Tras esta decisión, cada sexo toma un rumbo distinto. Los chicosextremeños eligen como segunda posibilidad pasar tiempo con la familia (12,1%), vivir tranquilamente (9,2%), hacer deporte (8,6%) o practicar sus aficiones (6,3%).



Ellas en cambio en segundo lugar se dedicarán a las tareas domésticas (16,4%), a estar con la familia (10,2%), a hacer manualidades o trabajos creativos (8,8%) y a vivir tranquilamente (6%).



JEFES



En cuanto a los jefes, si tuviesen que elegir ya quién sería ese jefe ideal con el que trabajar en el futuro, de nuevo hay notables diferencias entre los miembros de cada género.



Por ejemplo, ellos se decantan por líderes que provengan del deporte (30,4%), seguidos de representantes del mundo de la música (17,3%), de la televisión (16%), del cine (4,3%) o personajes de ficción que aparezcan en series y películas (2,7%).



Ellas, en cambio, prefieren como jefe a alguien del ámbito musical (29,9%), de la televisión (26,2%), del deporte (12,1%), del cine (2,5%) o algún dibujo animado (1,4%).



En relación a figuras concretas, los chicos han votado en primer lugar al delantero portugués Cristiano Ronaldo, que aglutina el 15,3 por ciento de los votos para dejar en segundo lugar al argentino Leo Messi (12,6%).



Tras estos dos deportistas de élite, los niños extremeños preferirían no tener ningún jefe (10%), ponerse a las órdenes del entrenador de fútbol, Zinedine Zidane (8,9%), del presentador de televisión Pablo Motos (6,6%) o del futbolista manchego, Andrés Iniesta (5,4%). Aunquetampoco ven mal tener como jefa a la cantante Shakira (única mujer en el top 10), al tenista Rafa Nadal, al empresario y presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y cerrando el ranking, al youtuber conocido como El Rubius.



Ellas también ven intercambiadas las dos primeras plazas del ranking con respecto al año pasado y ahora prefieren como primera opción no tener jefe (14,6%), en segundo lugar eligen a la colombiana Shakira como líder (11,8%), a Pablo Motos a continuación (7,9%), quien da paso a la cantante Aitana, elegida por el 6,1% de las niñas en Extremadura.



También aparecen entre sus opciones Cristiano Ronaldo, el cantante David Bisbal, el canadiense Justin Bieber, la televisiva chef Samantha Vallejo-Nágera (es la primera vez que aparece en el ranking), la exgimnasta Almudena Cid y la cantante Malú.



Fuera de esta lista de los más votados han aparecido otros jefes de muchos ámbitos como periodistas de renombre -Matías Prats-, grandes científicos que ya no están con nosotros, como Stephen Hawking, políticos como Susana Díaz, Mariano Rajoy y Donald Trump, famosospintores como Picasso y Velázquez, grandes estrellas del deporte estadounidense -Lebron James, Michael Jordan-, dibujos animados -Pocoyó, Elsa de Frozen, Bob Esponja-, empresarios de renombre como Bill Gates o Amancio Ortega o personajes de ficción como Sheldon Cooper y Antonio Recio.



Este año, como ya sucedió el pasado, algunos youtubers se han colado en la lista: desde El Rubius (es el primero de ellos que aparece) a Logan G se cuelan entre las preferencias infantiles.