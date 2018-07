Monago sugiere que se quiere llevar proyecto matadero a un municipio pacense del PSOE

Ep

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha sugerido que el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, pretende dirigir al empresariado del proyecto de matadero en la provincia de Badajoz hacia un municipio gobernado por el PSOE.



Además, ha considerado "una filfla" por parte de Vara que haya replicado al PP que se moviliza "tarde" por el proyecto de construcción de un gran matadero de ibérico en Badajoz, para el que según el jefe del Ejecutivo regional ya tienen "soluciones hace un mes".



"¿No será Guillermo que te lo quieres llevar a algún municipio socialista? ¿No querrá y esa es la realidad?", ha preguntado Monago, quien ha incidido en que en realidad "los empresarios lo quieren poner donde ellos quieren ponerlo" porque "para eso se juegan 14 millones", ha dicho.



"¿No será que queremos a lo mejor dirigirlos excesivamente desde la Junta a algún emplazamiento y a los empresarios hay que dejarlos que busquen su emplazamiento?", ha preguntado el 'popular' en rueda de prensa este martes en Villanueva de la Serena.



Al mismo tiempo, ha preguntado también a Vara "si tiene la solución hace un mes" para el gran matadero del ibérico en la provincia pacense entonces "¿por qué los empresarios están buscando emplazamiento en el norte de Huelva?"



"¿O sea, vamos a permitir fórmula a uno en medio del campo (en alusión a la Ley de Grandes Instalaciones de Ocio) y no podemos poner un matadero por un problema de distancia con otras explotaciones ganaderas?", ha ironizado Monago, quién ha preguntado "cómo puede ser que en Andalucía no haya este problema y lo haya en Extremadura".



HOSPITAL



Por otra parte, el presidente del PP extremeño ha anunciado que en el próximo mes de septiembre su grupo en la Asamblea va a solicitar la comparecencia en la Cámara regional del consejero de Sanidad, José María Vergeles, para que explique el "desaguisado" de la Junta, indica, sobre el nuevo Hospital Don Benito-Villanueva, y el cual según ha advertido "no" se va a hacer "porque ya se han encargado los socialistas de poner las trabas precisamente para que no haya hospital".



Al respecto, ha subrayado que en la zona de Villanueva están "preocupados" por el "no iniciado" hospital, que "es un lío como tantos que ha habido en la comunidad autónoma".



"Lo más que van a ver lamentablemente los vecinos de Villanueva de la Serena será un letrero de obra y a lo mejor una primera piedra, si dejan los propietarios, porque el hospital se quiere hacer en unos terrenos privados que tenía además una calificación urbanística de suelo agrícola, que además hay que decir que tenía informes en contra desde los propios servicios técnicos de la comunidad", ha advertido el 'popular'.



Ha apuntado este sentido que él cree "honestamente" que la ubicación en Villanueva del citado hospital "no es porque fuera lo mejor, sino porque era la mejor manera de no hacer nada".



"Meternos en unos terrenos que no son de la comunidad, que no tienes la libre disposición, que van a terminar en litigio y al final pasar cuatro años como están pasando tantos y tantos temas esenciales para la comunidad", ha criticado en referencia a la Junta.



En este sentido, ha criticado que en el actual hospital de Don Benito-Villanueva los usuarios sufren "persianas agujereadas por el ultimo granizo" y "ventanas que se reciclan los cartones para poder utilizarlo en aquellas que están deterioradas", y "personas que están tres internos o ingresados en una misma habitación", así como "personas que tienen que esperar excesivo tiempo en urgencias o en la uci para que le puedan dar habitación porque no hay una gran disponibilidad de habitaciones".



Ha criticado por ello que la Junta aplique el planteamiento de que "espere la gente", aunque "se haya comprometido ante notario y ante un millón de extremeños en resolver los problema".



"No va a haber hospital en la zona Don Benito-Villanueva porque ya se han encargado los socialistas de poner las trabas precisamente para que no haya hospital, y eso se llama engañar a los ciudadanos", ha afirmado Monago.



DESPOBLACIÓN



Por otra parte, el presidente del PP extremeño ha advertido de que si el socialista Guillermo Fernández Vara continúa gobernando en la comunidad en 2030, sin medidas para luchar contra la despoblación como ahora, ha dicho, y únicamente con el "eslogan" de la Economía Verde y Circular, para esa fecha "no quedan ni los langostos en verano".



De este modo, ha alertado de que, según el INE, desde julio de 2015 (cuando empezó a gobernar Vara) la región ha perdido 17.039 personas, lo que evidencia a su juicio que el presidente de la Junta "lleva más de tres años sesteando".



Por todo ello, y sobre el anuncio de Vara de que el próximo Día de Extremadura propondrá medidas de lucha contra la despoblación, el 'popular' ha dicho que "a buenas horas mangas verdes", y ha considerado que el socialista lo que debería aplicar es "alguna autocrítica", toda vez que "se han ido muchas personas" porque "no" se ha sido "consciente" de "cuáles son las carencias que tiene el mundo rural".



Considera en este sentido que "más que hacer promesas de futuro" habría que hacer por parte de Fernández Vara "también alguna autocrítica". "Hemos asfixiado a los extremeños con impuestos", ha señalado el 'popular'. "Y cuando te aprieta la fiscalidad muchas personas tienen la tentación y la cumplen de irse fuera de la comunidad a otras comunidades donde la presión fiscal sea mucho menor", ha añadido.



Ha advertido de que "hacer muchos discursos pero pocas medidas trae también que la gente se vaya"; tras lo cual ha recordado que cuando él gobernaba en la región "había medidas para ayudar a los pueblos" y "sin embargo cuando cambió el gobierno y el gobierno socialista lo presidió Fernández Vara como lo había hecho el gobierno anterior (del PP) eliminó algunas ayudas que precisamente iban en la línea de mantener las zonas rurales", como medidas de "apoyo" al autónomo, al autoempleo y al emprendimiento.