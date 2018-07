El PSOE de Extremadura destaca la "solidaridad" de la Junta con las personas migrantes

Ep

El PSOE de Extremadura ha destacado la "solidaridad" mostrada por la Junta de Extremadura con los inmigrantes que están llegando a las costas españolas y ha instado a que en este asunto, "de una vez por todas" sea la Unión Europea la que "coordine políticas para ayudar".



De esta forma, se ha pronunciado el portavoz del PSOE extremeño, Juan Antonio González, reclamando que "a nadie se le olvide nunca" que los inmigrantes son "seres humanos que huyen de sus países por motivos de guerra, de hambruna, o porque son perseguidos".



Ante esta situación, González ha calificado de "magnífica" la decisión de la Junta de Extremadura junto a Cruz Roja y el Ayuntamiento de Mérida, de habilitar en la capital extremeña un albergue provisional, tras lo que ha valorado la "solidaridad" mostrada desde Extremadura "con todos esos seres humanos que seguramente no querrían salir de sus países", pero que "por unas razones u otras salen de esos países".



También ha querido mostrar la "solidaridad" del PSOE extremeño con Andalucía porque "son los que en este momento son los que están viendo cómo esos seres humanos están llegando a sus costas", por lo que ha considerado que "esto tiene que ser un problema que se tiene que abordar desde la Unión Europea" pues, en estos momentos, los inmigrantes "están llegando a España, hace un año era a Italia o a otras costas".



"Hay que tener una visión europeísta", ha defendido el portavoz socialista, quien ha lamentado los discursos "prácticamente racistas" que se han escuchado últimamente, entre los que ha citado el del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, y ha instado a tener "cuidado con lo que estamos escuchando en las últimas horas a algunos partidos políticos de este país".



TRES AÑOS DE LEGISLATURA



Por otra parte, González ha destacado, con motivo del final del curso político, que se cumplen tres años de la legislatura socialista que empezó en 2015, sobre lo que ha resaltado que "la Extremadura de hoy está mejor que aquella Extremadura que dejó el PP en el año 2015", ya que "han bajado en 30.000 las personas desempleadas", "las listas de espera han bajado en 75.000 personas" y es la "tercera comunidad que más invierte en políticas sociales" tras Euskadi y Navarra.



Además, según ha destacado González, en estos tres años ha bajado en cuatro puntos la tasa de abandono escolar, y se está haciendo la "mayor inversión de la historia" en infraestructuras educativas", con más de 200 millones de euros para mejorar los colegios e institutos de la región.



"Estamos mejor que hace tres años, pero desde el PSOE no estamos todavía satisfechos porque creemos que hay margen de mejora", ha considerado su portavoz, quien ha abogado por que se siga generando empleo", así como que "el Estado invierta en Extremadura".



En ese sentido, el portavoz socialista ha destacado la necesidad de "seguir con la reivindicación del tren" que "es prioritaria", al igual que para el PSOE "es prioritaria que se invierta en esta región, intentar atraer inversiones de fuera para que se genere empleo, para que los jóvenes puedan tener la opción de quedarse en Extremadura".



Frente a esa situación, González ha lamentado que la "única obsesión" de los partidos de la oposición en Extremadura es atacar al PSOE, cuya "obsesión" a su vez es seguir la "senda de recuperar derechos, mejorar las políticas sociales y generar empleo y riqueza en la región".



RECHAZO SENDA DE ESTABILIDAD



Por otra parte, González ha recordado que el pasado viernes el Congreso de los Diputados no aprobó la senda de estabilidad presupuestaria, que según ha recordado que el Gobierno había pactado con la Unión Europea, que entre otras cosas, "permitía rebajar en cinco décimas la senda del déficit", lo que "haría que España pudiera contar con 6.000 millones de euros más de recursos para el próximo año".



De esos 6.000 millones, 2.500 millones serían para las comunidades autónomas "fundamentalmente para gastar en políticas sociales, en sanidad, en dependencia", pero además otros 2.500 millones irían para "mejorar" la Seguridad Social y las pensiones, ha señalado el portavoz socialista.



En el caso de Extremadura, "esa senda de estabilidad presupuestaria permitiría que en 2018 vinieran 40 millones de euros adicionales para mejorar" la sanidad, la dependencia y los servicios sociales, ha señalado González, quien ha lamentado que "curiosamente" los partidos de la oposición de Extremadura "dijeron en Madrid que no", que "no a mejorar en 40 millones de euros la financiación de Extremadura".



"Es curioso que el PP, Ciudadanos y Podemos en Extremadura reclamen que se mejore la financiación para la comunidad autónoma", pero "a la hora de verdad ,cuando hay que votar en Madrid voten en contra de mejorar esa financiación para Extremadura", una situación ante la que González ha pedido a los partidos de la oposición en la región extremeña 2, ha dicho, y ha preguntado a los partidos de la oposición en Extremadura, "por qué han dicho que no a mejorar la financiación en 40 millones de euros para Extremadura".



"Por qué han dicho que no a que esos 40 millones de euros adicionales se destinen a políticas sociales, a mejorar la dependencia, la sanidad, en definitiva a mejorar la vida de la gente", ha preguntado González, quien ha considerado que esta actuación se podría "esperar del PP y de Ciudadanos, porque están obsesionados con los recortes y el austericidio, y también con ser los más patriotas del mundo, pero patriotas solo con la bandera".



Frente a ello, González ha defendido que "el verdadero patriotismo es aquel que provoca que la sociedad española y extremeña tenga mayor patriotismo y recupere derechos", tras lo que ha lamentado que "los partidos de derecha han demostrado muy poco patriotismo cuando votan en contra de objetivos que están para mejorar la vida de la gente", ha criticado.



En ese sentido, el portavoz socialista se ha preguntado "qué ha hecho Podemos votando no votando estos objetivos de estabilidad para poder recuperar derechos", una actuación con la que la formación morada "ha traicionado a aquella gente que en su día confió en ellos", como es "la clase trabajadora, la clase media que necesita que se recuperen derechos".



Por todo ello, González ha reclamado a Podemos que "se lo vuelva a pensar" y que cuando dentro de un mes estos objetivos vuelvan a ir otra vez al Congreso, "si son realmente de izquierdas lo apoyen", ya que se trata de contar con más dinero "para que las CCAA puedan seguir invirtiendo más en políticas sociales".