Vara planteará el Día de Extremadura un acuerdo contra la despoblación

El presidente de la Junta y secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha avanzado que el próximo Día de Extremadura, que se celebra el 8 de septiembre, planteará un acuerdo que considera "imprescindible" para abordar la cuestión de la demografía y la despoblación en la comunidad autónoma.



Será un acuerdo que supondrá "la suma de muchas acciones a todos los niveles del gobierno y del territorio", ha indicado Fernández Vara durante su intervención en un acto del PSOE celebrado en Mérida este domingo, que ha contado con la asistencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y en el que también ha intervenido el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna.



Sobre este asunto, ha señalado que Extremadura es ya un "verdadero ejemplo de colaboración" entre las distintas administraciones, donde Junta, diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz y los ayuntamientos desarrollan proyectos que buscan soluciones a los problemas de los ciudadanos.



Un Día de Extremadura que se celebrará a la vuelta de las vacaciones de agosto y que supondrá el inicio del periodo preelectoral de cara a los comicios autonómicos y municipales de 2019, ante los que el líder de los socialistas extremeños ha asegurado que van a "trabajar mucho y muy duro" para ganar "por mayoría absoluta".



En ese sentido, ha recordado no sólo las medidas que se han puesto en marcha en esta legislatura para atender las necesidades de las personas en riesgo de exclusión social, sino también las acciones encaminadas a mejorar la vida de las clases medias y trabajadoras de la región.



Para ello, ha señalado, será muy importante el comportamiento del electorado en los municipios extremeños, por lo que ha hecho un llamamiento para repetir los buenos resultados allí donde los socialistas gobiernas, y para mejorar los obtenidos en los que se encuentran en la oposición.



También en clave regional, ha señalado que "gran parte del futuro" de Extremadura dependerá más de lo que se haga desde los ayuntamientos que desde la Administración regional, y en este sentido ha apuntado el impulso que se ha dado a leyes de carácter municipalista como la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, conocida como LOTUS, o la Ley de Administración Local, que espera que estén aprobadas antes de final de año.



Asimismo, ha hecho un llamamiento a los jóvenes para que tomen parte en la política como un medio para decidir sobre sus vidas, en tanto que en las próximas elecciones "se van a decidir muchas hojas del libro de su futuro", por lo que considera que deben ser ellos y no otros los que tomen las decisiones sobre quien gobierna.



Sobre el rechazo del Congreso a la propuesta del Gobierno sobre la senda del déficit y el techo de gasto, Fernández Vara ha señalado que "la izquierda española deberá decir si quiere más ajustes el año que viene, si quiere menos dinero para sanidad y educación", porque, según ha indicado, las votaciones tienen "sus consecuencias" y no solo en la política, sino también en las personas.



Al respecto, ha señalado que con la propuesta del Gobierno la comunidad autónoma extremeña hubiera recibido "40 o 50 millones de euros" más para gastar, con los que ahora no podrá contar.