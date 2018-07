La Junta destaca que hay 30.000 parados menos en Extremadura ahora que con Monago

La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha destacado este jueves que en Extremadura hay 30.000 parados menos desde que gobierna Guillermo Fernández Vara de nuevo en la región en esta legislatura, y en comparación con el anterior Ejecutivo autonómico del 'popular' José Antonio Monago.



En todo caso, y tras tachar de "positiva" la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre del año en la comunidad, ha incidido en que estos datos no suponen "un cuadro aislado", sino que "vienen registrándose a lo largo de toda la legislatura".



En todo caso, ha asegurado que, aunque los datos de la EPA y los del paro registrado están siendo "buenos" en esta legislatura, en el Ejecutivo extremeño "no" van a ser "complacientes" y, por eso, van a "mantener" las reivindicaciones ante el Gobierno central en el sentido de que la comunidad necesita, ha dicho, "un apoyo extraordinario" tanto en "fondos" como en políticas activas de empleo "adaptadas".



"Necesitamos mantener esta intensidad de creación de empleo y de bajada de paro para converger y, para ello, necesitamos un apoyo extraordinario tanto en fondos como en políticas activas de empleo adaptadas", ha puntualizado durante una rueda de prensa este jueves Esther Gutiérrez.



A modo de balance, la consejera ha señalado que "en este trimestre ha crecido el empleo, ha subido la población activa y ha bajado el paro en Extremadura"; y ha añadido que "lo hace con respecto al trimestre anterior y también lo hace en términos interanuales", lo que lleva a calificar esta EPA como positiva", tal y como informa la Junta en una nota de prensa.



Además, la titular autonómica de Educación y Empleo ha asegurado que esta tendencia está "consolidándose". "No es un cuadro aislado. Estos datos positivos vienen registrándose a lo largo de toda la legislatura y hoy, en Extremadura, hay 24.000 empleos más y 30.000 parados menos que cuando Guillermo Fernández Vara fue elegido, de nuevo, presidente de Extremadura", ha señalado.



De este modo, ha destacado la bajada del desempleo en 9.600 personas en el segundo trimestre de 2018 en Extremadura, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), con lo cual el número de personas desempleadas se sitúa en 118.800.



A este respecto, ha indicado que "se trata de una bajada importante, de 7 puntos y medio, aunque menor que en 2016 y 2017". Un porcentaje "cercano" al que se ha conseguido en el conjunto nacional (8,06 por ciento).



También, en términos interanuales en Extremadura, el paro ha bajado en 10.137 personas, y es el sexto trimestre "consecutivo" en el que se produce una bajada interanual, lo que demuestra a su juicio que el ritmo de descenso del paro es "constante en el último año y medio".



Debido a esto, la tasa de paro ha descendido dos puntos en el pasado trimestre y se sitúa ahora en el 23,85 por ciento, una cifra que no se alcanzaba en Extremadura desde el año 2011, ha resaltado la consejera, quien ha añadido que, asimismo, desde 2011 "no" se alcanzaba la cifra de 379.400 personas ocupadas en la región, tras el incremento de 12.700 personas ocupadas y 7.900 empleos más que se han registrado en el último trimestre.



"La ocupación crece a un ritmo del 3,49 por ciento, un punto más que la media nacional. Extremadura es la comunidad en la que más crece el empleo en este trimestre, tras Baleares y Murcia. Hace siete años que no trabajaban tantas personas en Extremadura", ha asegurado la consejera.



Por otro lado, la población activa también ha crecido en 3.200 personas. "Es el tercer trimestre consecutivo en el que sube la actividad y nos acercamos al medio millón de activos, con 498.300 personas", ha detallado Gutiérrez.



LAS MUJERES, PROTAGONISTAS DE LA BAJADA DEL DESEMPLEO



Otro de los aspectos que ha sido destacado por la consejera es el hecho de que en el segundo trimestre de 2018 las mujeres hayan sido las "protagonistas" de la bajada del paro, de la subida de la ocupación y de la subida de la actividad.



"Hay 6.883 empleadas más, 2.100 activas más y 4.800 paradas menos. En total, en Extremadura están trabajando 154.900 mujeres, cifra que no se daba desde 2011", ha asegurado la consejera.



En este sentido, la tasa de paro femenino se ha reducido en 2,5 puntos y se sitúa en el 29 por ciento, pero sigue "lejos" del paro masculino que ya ha bajado del 20 por ciento, situándose en el 19,57 por ciento, añade.



Por lo que respecta a los jóvenes menores de 25 años, el empleo ha subido un 4 por ciento y se produce una bajada del paro del 12,84 por ciento, recuerda.



A su vez, la tasa de paro juvenil ha bajado cuatro puntos, hasta 45,64 por ciento, mientras que en el conjunto del país lo ha hecho un 1,66 por ciento, lo que ha sido calificado por la consejera como "un dato positivo, pero insuficiente".



Por sectores, el empleo ha crecido en la agricultura, la industria y los servicios, sector éste último en el que destacan el comercio, la hostelería y la administración pública.



"Se trata de un crecimiento mayor que en el resto de España, consolidando el dato positivo de creación de empleo", ha apuntado la consejera.



BUENA DISPOSICIÓN DEL NUEVO MINISTERIO DE TRABAJO



Por otro lado, sobre la Conferencia Sectorial de Empleo celebrada este pasado miércoles, día 25, la consejera ha destacado el "talante de consenso" del nuevo Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; y ha reconocido que el Ejecutivo extremeño encuentra "buena sintonía" con el nuevo Gobierno central y, "particularmente", con la nueve ministra, de quien ha dicho que "tiene muy presente que es extremeña".



En este sentido, la consejera ha asegurado que, aunque los datos de la EPA y los del paro registrado están siendo "buenos" en esta legislatura, "no" van a ser "complacientes" y, por eso, van a "mantener" las "reivindicaciones" ante la Administración central.



"Necesitamos mantener esta intensidad de creación de empleo y de bajada de paro para converger y, para ello, necesitamos un apoyo extraordinario tanto en fondos como en políticas activas de empleo adaptadas", ha puntualizado.



"Lo que encontramos ayer (ha dicho por este miércoles), por primera vez en tres años, fue una disposición muy favorable a introducir cambios en el mercado de trabajo, cambios muy necesarios para Extremadura", ha concluido Gutiérrez.