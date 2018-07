Cs ve una evolución "muy lenta" en la creación de empleo en Extremadura

Ep.

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Extremadura, María Victoria Domínguez, ha dicho que los datos de la EPA del segundo trimestre del año son "positivos", aunque "con un ritmo bastante lento" en cuanto a la creación de empleo, y ha insistido en que la región sigue "necesitando" planes de choque "importantes" para que el trabajo que se cree en la comunidad sea "estable, duradero".



En este sentido, en rueda de prensa este jueves en Mérida, ha alertado de que la región "no baja del 23,8 por ciento de índice de paro", lo que la lleva a mantener una "brecha con el resto de comunidades y con la evolución" a nivel nacional; y ha lamentado que además los datos de creación de empleo en la comunidad mantienen una evolución "muy muy lenta" y de manera coyuntural.



"Ahora son positivos (los datos) y se dice también que son positivos pero con una evolución muy muy lenta, y además en sectores que son por desgracia, y ojalá nos equivoquemos en septiembre, son estratégicos de esta temporada, con lo cual los contratos que se están haciendo son en los servicios, el comercio y el campo, que llevan a pensar en que son contratos temporales y que no van a ser de larga duración", ha espetado la portavoz de Ciudadanos.



Sobre este respecto, ha incidido en que para su partido "Extremadura necesita desde luego un empleo estable"; y ha abogado por seguir apostando por las exportaciones, los productos agroalimentarios y la transformación de lo que la región "sabe hacer" y de lo que "debe seguir la base de la actividad económica" de la comunidad.



"Por lo tanto buenos datos... No hay que ser autocomplacientes en los mismos. Nosotros seguimos necesitando planes de choque en Extremadura importantes para el empleo, para que ese empleo sea estable, duradero", ha subrayado también Domínguez, quien ha advertido igualmente de que la población activa en Extremadura "va disminuyendo" en los sectores de la población joven, lo que evidencia que los jóvenes "se van", con lo que ello conlleva para el despoblamiento en zonas rurales, ha apuntado.



"Las personas que han nacido aquí, que han crecido aquí, que hemos formado aquí con la generación de jóvenes mejor formada históricamente lógicamente se están yendo fuera", ha lamentado Domínguez, quien ha advertido de que las condiciones para que los jóvenes extremeños "puedan tener un proyecto de vida" en la comunidad "siguen sin darse".