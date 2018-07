Renfe adelanta a primera semana de agosto la renovación del parque trenes de Extremadura

La compañía Renfe iniciará en la primera semana de agosto la renovación de su parque de trenes en Extremadura, cuando sustituirá dos trenes por otros de la serie S-599, un modelo que no supera los 10 años de antigüedad.



En concreto, serán unos trenes que "además de aportar mayor fiabilidad que el anterior modelo", incrementan la oferta de plazas, ya que dispone de 181 (una de ellas para personas con movilidad reducida) frente a las 168 plazas del tren S-598.



De esta forma, se adelanta un mes el plan del Ministerio de Fomento, que fue comunicado el pasado 18 de julio por el presidente de Renfe a la Comisión de Seguimiento del Pacto del Ferrocarril, a la que asistieron también el Secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, y la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.



En esta reunión se anunció la sustitución de once trenes actuales en un plazo inferior a un año. Todos ellos pertenecen a la serie S-598, que prestan servicio de Media Distancia de Extremadura, y que "con una antigüedad mínima de 15 años, concentra el 72 por ciento de las incidencias motivadas por problemas del material en Extremadura", tal y como informa Renfe en una nota de prensa.



Así pues, a partir de ahí, el proceso de renovación, previsto inicialmente para comenzar en septiembre, "seguirá de forma escalonada hasta mayo del próximo año, fecha en la que quedarán sustituidos los once trenes previstos", concluye.