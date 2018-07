"A punto" orden ayudas para recuperación integral extremeñas víctimas de violencia género

Ep.

La orden de ayudas para facilitar la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género en Extremadura, cuyo decreto ya ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, se encuentra "a punto" de ser publicada, según ha avanzado la consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias.



En una comparecencia este miércoles en la Asamblea de Extremadura a petición propia para informar sobre el decreto que regula dichas ayudas, ha incidido en que las mismas pretenden ser una herramienta que conecte los recursos existentes de manera "flexible" para afrontar las necesidades específicas de cada mujer beneficiaria.



Asimismo, las ayudas en cuestión se incardinan dentro de una estrategia "más amplia" de lucha contra la violencia de género, y modifican decretos anteriores, de tal forma que "partiendo de una situación de vulnerabilidad económica no se establece distingo entre las mujeres víctimas de violencia de género que las puedan solicitar".



"Los requisitos a los que hace referencia la convocatoria establecen una renta disponible de hasta 2,5 veces el IPREM, 16.135 euros aproximadamente al año", ha señalado Iglesias.



A su vez, el segundo objetivo de dichas ayudas es el de que las beneficiarias se sometan a una estrategia integral de recuperación a través de elementos de intervención especializada para la recuperación integral de las solicitantes, "no un informe social sino un trabajo de intervención para estudiar junto con las mujeres aquellos espacios y procesos de recuperación más importantes para ellas", ha dicho.



Así, las ayudas no se limitarán a ser concedidas sólo en una ocasión por una misma beneficiaria sin tener en cuenta circunstancias complicadas y el "largo recorrido al que se enfrentan en su recuperación las víctimas de violencia de género", por lo que las mismas se amplían hasta los 15.000 euros, ha explicado la consejera.



De este modo, "los pagos responden a necesidades básicas concretas sin que se confundan con otras ayudas de renta, ofrecen unos recursos más adaptados a las necesidades que se crean en las situaciones de violencia, un apoyo individual y un itinerario que cada mujer debe recorrer y los recursos y necesidades que precise, y un plan de intervención personal para cada una de las beneficiarias".



Además, las ayudas en cuestión "cuentan con una convocatoria abierta para poder acceder a ellas en cualquier momento y para la ejecución de los gastos en función de la necesidad"; y son también "compatibles con cualquier otra ayudas siempre que no cumplan los mismos fines, sin requerir que las beneficiarias renuncien a otras prestaciones", ha explicado.



También, "aún teniendo presente la situación de vulnerabilidad económica no centra la atención exclusivamente en las políticas sociales sino que avanza a otros sectores". Por ejemplo la vivienda para gastos en hipoteca o la fianza, entre otros, el acondicionamiento de viviendas con ayudas para electrodomésticos básicos; y el acceso a la formación; y los gastos relacionados con el autoempleo, ha desgranado Leire Iglesias.



De igual modo, en cuanto al funcionamiento del decreto, como aspecto novedoso sobre convocatorias anteriores, ha dicho que el procedimiento de la concesión directa por el que se concederán las ayudas permite otorgar las mismas con "mayor celeridad" que el de concurrencia competitiva.



Además, la ayuda tiene un carácter abierto para atender "sin necesidad de espera" y la ayuda se concibe con un pago "único de cantidad razonable y justificable para gastos necesarios que eviten situaciones de desprotección social y apoyen iniciativas para mejorar su situación".



PSOE



Por su parte, la diputada del PSOE Ascensión Godoy ha recalcado el "compromiso" de su grupo en la lucha contra la violencia de género; y ha defendido que el decreto debatido este miércoles "no se parece en nada" al aplicado sobre la misma temática por parte del anterior Ejecutivo regional del PP.



También, ha defendido que "es necesario ayudar a las víctimas con una recuperación integral, con un seguimiento completa, de manera transversal" como contempla el decreto de la Junta.



En la misma línea, ha destacado "apoyar el inicio de una vida independiente que permita superar el círculo de la violencia", tal y como se establece en el decreto ahora aprobado por el Ejecutivo extremeño.



La diputada socialista ha resaltado, igualmente, que con el nuevo decreto se ofrece "no sólo se ofrece una ayuda económica", sino que también se dota "financieramente de un programa de recuperación integral a la víctima".



PP



A su vez, la diputada del PP Gema Cortés ha considerado que la actual legislatura ha sido "perdida" en materia de lucha contra la violencia de género.



"Con este decreto han enmendado tres años del gobierno de Vara en materia de violencia de género", ha subrayado la 'popular', quien ha considerado "un desastre" la política del Ejecutivo autonómico del PSOE en esta materia durante esta legislatura.



En esta línea, ha incidido en que el anterior Ejecutivo regional del PP impulsó un decreto en el sentido de la "independencia económica" de la víctima hacia el "maltratador" con un presupuesto inicial de un millón de euros, aunque la actual Administración regional "no" lo aplicó, ha señalado.



De igual manera, ha criticado que el actual Ejecutivo extremeño "pasó de un millón de euros a 500.000" en las políticas de lucha contra la violencia de género, y ha advertido de que el "máximo responsable" de dichas políticas es el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.



PODEMOS



Por su parte, la diputada de Podemos Jara Romero, tras criticar que la anterior ayuda era "completamente marginal" porque estaba "directamente ligada a los programas de vivienda", ha indicado que la contemplada en el nuevo decreto "tampoco avanza mucho" porque "no va a llegar ni a una de cada 10 de las mujeres que tienen órdenes".



Ha pedido que la ayuda sea "más eficaz" y ha planteado "dudas" sobre determinadas medidas del decreto en cuestiones como los recursos de la red de agentes de igualdad en la región.



"El decreto es una avance", ha subrayado, pero ha reclamado al mismo tiempo una red con "más" medios para la atención de víctimas violencia de género".



CIUDADANOS



A su vez, la portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Victoria Domínguez, ha subrayado que la violencia de género "preocupa sin ninguna duda mucho" a su partido, y ha invitado a reflexionar sobre la "necesidad de ayuda sin ninguna duda" para las mujeres que sufren dicha lacra.



Ha dicho que el decreto "está muy bien", aunque ha reconocido también que echa "en falta" que en el mismo se haga alguna mención "más especial" a los menores que están bajo la custodia de mujeres violencia de género.



Tras destacar que el decreto "ofrece ayudas", ha incidido igualmente en que "quizás le sobra papeleo" en determinados aspectos.



CONSEJERA



Finalmente, la consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, ha ahondado en que la Junta presentó un Plan de Igualdad dotado con 241 millones de euros, y que incluye 23 millones como área de atención específica a la violencia de género con carácter de "transversalidad" y que, según ha dicho, "posiblemente" se ampliarán con más de 4,5 millones de euros "fruto del acuerdo y desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género" en la reunión prevista el próximo día 31 sobre esta cuestión.



Asimismo, ha añadido que la Junta está dispuesta a "ampliar" en el caso de que con las ayudas "no" se cubran las necesidades de las mujeres; y ha añadido que está dispuesta también a ampliar la red de recursos a la atención de violencia de género; al tiempo que ha anunciado que a los tres puntos de atención psicológica incorporados desde 2015 se abrirá "próximamente" uno más en colaboración con la Mancomunidad de La Vera.