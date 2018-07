La adjudicación definitiva de destino de las oposiciones de Educación será el 3 de agosto

Ep.

La adjudicación definitiva de destino de "todos" los opositores que hayan logrado alguna de las plazas de las oposiciones que la Consejería de Educación y Empleo ha venido desarrollando recientemente, incluida Hostelería, se hará el próximo día 3 de agosto, según la planificación que maneja el citado departamento autonómico.



En concreto, este pasado lunes, día 23, se publicó la lista provisional de seleccionados y este mismo martes aún se está celebrando la parte de Hostelería, con lo que esta jornada terminarían todas las pruebas, lo que llevaría a que la lista definitiva de seleccionados se publicará el próximo jueves, día 26, y a que la adjudicación "definitiva" de destino para "todos" será el 3 de agosto.



De este modo lo ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de este martes la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, quien también ha defendido que su departamento va a hacer "todo lo posible" para que las futuras oposiciones, en este caso de Primaria, "salgan lo mejor posible" y no se tengan que repetir prueba como ha ocurrido recientemente.



"Haremos todo lo posible para reforzar y explicar aquellas dudas y que se mejore siempre los procesos si hay cabida para ello", ha espetado la consejera a preguntas de los medios sobre medidas a introducir en los tribunales para evitar que se tengan que repetir pruebas.



En todo caso, ha defendido que "se ha trabajado bien" en estas oposiciones, que han contado con 147 tribunales y 735 docentes participantes en los mismos, y en las que en 144 de ellos "no ha habido problema alguno".



"Entiendo que las bases son las mismas, las reuniones son las mismas, los mensajes han sido los mismos, pero evidentemente haremos todo lo posible para reforzar y explicar aquellas dudas y que se mejore siempre los procesos si hay cabida para ello", ha subrayado la titular autonómica de Educación en cuanto a posibles mejoras a introducir en materia de tribunales de oposiciones para evitar repeticiones de exámenes.



Al mismo tiempo, y preguntada sobre aquellas personas que después de haber tenido que repetir exámenes no hayan logrado aprobar cuando en el primero realizado sí que lo habían hecho, Esther Gutiérrez ha reconocido que entiende el "malestar" y la "situación que han tenido que vivir" los afectados por las repeticiones de pruebas, y ha lamentado lo ocurrido, aunque ha insistido en que la "obligación" de su consejería es "velar por el cumplimiento de la convocatoria" y "hacer todo lo posible para que se corrija" el "error" que se había "detectado".



"Si no se garantiza el anonimato de los opositores no se puede dar por válido (el examen), y por tanto la decisión ha sido firme. Entiendo que esto beneficiara a uno, perjudicará a otros, pero ahí los tribunales son soberanos y nunca va a ser una situación justa evidentemente", ha dicho.



También, ha destacado que dentro de la aprobación del nuevo decreto de interinos en la comunidad "habrá una lista supletoria para aquellas personas que no superen con un 5 para que esa lista después de la ordinaria sea la siguiente después de la que esta consejería pueda tirar para las sustituciones sin tener que pasar a las extraordinarias".



"Por lo tanto, aquellos que no formen parte de las listas ordinarias pasarán a formar parte de esa lista que nosotros iremos llamando según tengamos necesidad de ello", ha subrayado la consejera.



OPOSICIONES



Por otra parte, Gutiérrez también ha recordado que las oposiciones de Secundaria han ofertado 1.267 plazas, de las cuales 1.179 eran de turno libre y 88 de promoción interna; y ha resaltado que en el turno libre se han cubierto 1.132 plazas, lo que supone un 96 por ciento, aunque en datos globales teniendo en cuenta la promoción interna en la que ha habido menos demanda por parte del profesorado la cifra de cobertura se sitúa en el 90 por ciento.



Al respecto, ha destacado que alcanzar una cobertura del 96 por ciento de plazas supone a su juicio "un dato muy importante" y del que "realmente" están "satisfechos", ha dicho, toda vez que según ha recordado el objetivo de su consejería era "reducir significativamente la tasa de interinidad".



En este sentido, ha explicado que mientras que antes de las pruebas la citada tasa de interinidad se situaba en el 28,8 por ciento en Secundaria, ahora se ha reducido en hasta 16 puntos hasta situarse en el 12,8 por ciento.



"El objetivo consideramos que está más que conseguido, y son unas oposiciones que requieren una gran organización puesto que es la mayor oferta que ha habido en la región, una oferta histórica en Secundaria", ha concluido Esther Gutiérrez.